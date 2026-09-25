Divulgação/Metrô SP Metrô SP

Quem trabalha no período noturno, aproveita a programação cultural da cidade ou precisa voltar para casa na madrugada nos fins de semana pode comemorar: o Metrô de São Paulo prorrogou a operação contínua nas madrugadas de sábado para domingo até janeiro de 2027.

Ação visa futura ampliação do horário nos fins de semana

A iniciativa integra um conjunto de testes da companhia para avaliar a viabilidade de uma futura ampliação do horário de atendimento. Durante as madrugadas, o sistema monitora a demanda de passageiros, o fluxo nas estações e os impactos na manutenção diária.

Desde o início dos testes, em 6 de dezembro de 2025, foram registrados cerca de 665 mil embarques — uma média de 15,8 mil passageiros por noite.





Quais linhas vão funcionar de sábado para domingo?

Linha 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi)

Linha 2-Verde (Vila Prudente - Vila Madalena)

Linha 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera - Palmeiras-Barra Funda)

Linha 15-Prata de monotrilho (Jardim Colonial - Vila Prudente)

Quais linhas não farão parte da ação?

As linhas privadas 4-Amarela e 5-Lilás seguirão com o horário habitual de encerramento da operação. Além disso, as linhas 6-Laranja e 17-Ouro também não estão incluídas na medida.