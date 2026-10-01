@clubedapesca\_org (ig) @Thiago Henrique Fantini (fb) @CLUBEDAPESCA (yt) @Thiago H. Fantini (tk) @myhoodbr Peixe é conhecido pela beleza, tamanho e comportamento que dificulta a captura

Um pescador registrou em vídeo momento raro e impressionante durante um dia de pesca ao lado de um colega. A dupla conseguiu capturar um casal de tucunaré-pinima, espécie conhecida pelo tamanho, força e dificuldade de captura na pesca esportiva.

Isso porque o pinima é um dos maiores peixes de água doce da Bacia Amazônica, em que a espécie Cichla chega a uma média de, apesar de exemplares maiores existirem.

O registro também chama atenção pela beleza marcante das cores que os dois peixes exibem ao longo do corpo. Assista abaixo:





A captura foi feita por Thiago H. Fantini e Bruno Fernandes, que compartilharam o caso raro no clube da pesca.





Beleza dá nome à espécie

O Cichla pinima foi descrito pela ciência em 2006. O nome “pinima” significa algo próximo a “manchado de branco”, em tupi-guarani.

A espécie é encontrada em rios, lagos e áreas alagadas de diferentes regiões do Brasil, sendo um dos peixes de água doce mais conhecidos do país. A coloração é marcante e varia entre tons de amarelo, verde, azul e vermelho.

Conforme o Ministério da Pesca e Aquicultura, existem 16 espécies de tucunaré identificadas, sendo 14 delas encontradas no Brasil. Cada uma se diferencia pelas cores e padrões de manchas, apesar de compartilharem um detalhe em comum.

Todas possuem uma característica marcante próxima à cauda, com uma mancha arredondada chamada de ocelo, um dos principais detalhes para a identificação da espécie.

O tucunaré tem hábitos diurnos, vive principalmente em lagos, lagoas e áreas de remanso dos rios. Ele caça peixes menores e camarões.

Em contrapartida, a atividade de pesca apresenta uma ameaça ao peixe, que está na lista das espécies-alvo da pesca amadora e esportiva da União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN).

As diferenças também estão no tamanho entre os indivíduos das diferentes espécies do grupo. Além dos rios Amazônicos, há registros do tucunaré em áreas do Nordeste do Brasil.

Casal e comportamento de cuidado

Ainda conforme o Ministério da Pesca e Aquicultura, outra característica é muito chamativa na espécie: o cuidado com os filhotes.

O comportamento é incomum no mundo dos peixes. Após a reprodução, o casal constrói ninhos e permanece guardando o local, protegendo os futuros filhotes contra predadores.

O cuidado parental aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes e torna a espécie uma das grandes exceções conhecidas da aquicultura.

Fama na pesca esportiva

O tucunaré é um dos peixes mais cobiçados pela pesca esportiva devido à força e o comportamento agressivo contra iscas artificiais. Ele costuma proporcionar um desafio no momento da captura até ser retirado da água.

Além disso, o tamanho do peixe e a beleza também chamam atenção. Depois da disputa com o animal, os pescadores costumam verificar o comprimento do indivíduo para saber se bateram algum recorde pessoal.

Os animais precisam ser devolvidos à natureza após a pesca.