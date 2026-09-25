Durante uma operação policial na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, nesta sexta-feira (25), o pastor-alemão Odin auxiliou a Polícia Militar a encontrar mais de 12 quilos de drogas. O animal, que faz parte do Canil da PM, localizou os entorpecentes escondidos na cobertura de um prédio.
No decorrer da operação, o K9, como são chamados os cães policiais, indicou a presença de droga em um dos imóveis investigados. No local, os agentes encontraram cerca de 10,1 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína e 100 frascos de lança-perfume; duas balanças de precisão usadas para pesar as drogas também foram apreendidas.
A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial (Portal Do Morumbi), onde o material permaneceu apreendido para as futuras investigações e medidas cabíveis.
A operação
A ação realizada nesta sexta-feira (25) pela Polícia Militar tem como objetivo o combate ao crime organizado dentro da comunidade de Paraisópolis.
No total, a operação mobilizou 174 policiais, 61 viaturas, 16 cães farejadores, um drone e um helicóptero, além de equipes especializadas que atuam nos principais acessos da comunidade. De acordo com a polícia, esta é a maior operação deste tipo já realizada na comunidade.
Coordenada pelo 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a operação conta com o apoio das equipes da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) Oeste, dos Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Canil e do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), por meio do programa Olho de Águia.
Todas as entradas e saídas da comunidade permanecem cercadas durante a operação.
O helicóptero Águia também participou da ação por meio do Comando de Aviação da corporação. A operação continua ao longo do dia, com equipes especializadas realizando buscas por suspeitos.
Durante a manhã, um homem procurado pela Justiça do Paraná, pelo crime de roubo, foi preso e encaminhado ao Distrito Policial. De acordo com informações da Polícia, o suspeito já havia cumprido cinco anos de prisão, estava foragido e tentou deixar Paraisópolis durante a madrugada, mas foi localizado e preso.
Além de entorpecentes, os agentes recuperaram munições, cadernos de contabilidade e um celular ainda pela manhã.