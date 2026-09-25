Divulgação Cão farejador Odin ao lado de entorpecentes apreendidos em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo

Durante uma operação policial na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, nesta sexta-feira (25), o pastor-alemão Odin auxiliou a Polícia Militar a encontrar mais de 12 quilos de drogas. O animal, que faz parte do Canil da PM, localizou os entorpecentes escondidos na cobertura de um prédio.

No decorrer da operação, o K9, como são chamados os cães policiais, indicou a presença de droga em um dos imóveis investigados. No local, os agentes encontraram cerca de 10,1 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína e 100 frascos de lança-perfume; duas balanças de precisão usadas para pesar as drogas também foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial (Portal Do Morumbi), onde o material permaneceu apreendido para as futuras investigações e medidas cabíveis.

A operação

A ação realizada nesta sexta-feira (25) pela Polícia Militar tem como objetivo o combate ao crime organizado dentro da comunidade de Paraisópolis.

No total, a operação mobilizou 174 policiais, 61 viaturas, 16 cães farejadores, um drone e um helicóptero, além de equipes especializadas que atuam nos principais acessos da comunidade. De acordo com a polícia, esta é a maior operação deste tipo já realizada na comunidade.





Coordenada pelo 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a operação conta com o apoio das equipes da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) Oeste, dos Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Canil e do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), por meio do programa Olho de Águia.

Todas as entradas e saídas da comunidade permanecem cercadas durante a operação.

O helicóptero Águia também participou da ação por meio do Comando de Aviação da corporação. A operação continua ao longo do dia, com equipes especializadas realizando buscas por suspeitos.

Durante a manhã, um homem procurado pela Justiça do Paraná, pelo crime de roubo, foi preso e encaminhado ao Distrito Policial. De acordo com informações da Polícia, o suspeito já havia cumprido cinco anos de prisão, estava foragido e tentou deixar Paraisópolis durante a madrugada, mas foi localizado e preso.

Além de entorpecentes, os agentes recuperaram munições, cadernos de contabilidade e um celular ainda pela manhã.

