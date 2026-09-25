Foto: Divulgação/NOAA El Niño eleva as temperaturas globais sobre as áreas terrestres em 1,2 °C





O El Niño pode causar cerca de 451 mil mortes relacionadas aos impactos do calor extremo, em todo o mundo, segundo uma projeção do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago. O Brasil é apontado como a quinta nação mais afetada e a estimativa é de que ocorram até 13,3 mil óbitos no país, atrás de Nigéria, Indonésia, Sudão e Índia.

O relatório foi elaborado a partir da relação entre temperatura e mortalidade observada em 24.378 regiões ao redor do mundo, utilizando dados históricos de 1996 a 2025 e previsões climáticas para estimar o impacto do calor associado ao fenômeno. A projeção considera mortes adicionais em relação ao que seria esperado em um ano, sem os efeitos térmicos do atual El Niño.

Conforme os especialistas, a projeção de 451 mil vidas é aproximadamente 65 vezes maior do que as 6.800 pessoas que se acredita terem morrido ou desaparecido nas recentes enchentes no Nepal.

Durante o El Niño, as temperaturas globais sobre as áreas terrestres ficarão 1,2 °C acima do normal, cenário que havia sido projetado para somente daqui 20 anos. Esse aumento de temperatura vai resultar em 44% mais dias de calor extremo do que o esperado em um ano normal, segundo o estudo.

As regiões com maiores projeções de aumento de temperatura estão no hemisfério Sul. Na região do Sahel, na África, o relatório estima até 66,8 mil mortes adicionais relacionadas ao calor entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027.

Quase metade desse total deve ocorrer na Nigéria, com aproximadamente 31,4 mil óbitos. Sudão, Níger e Chade também aparecem entre os países mais afetados.

No Sudeste Asiático, Filipinas, Vietnã, Tailândia e Camboja podem registrar, juntos, cerca de 19,4 mil mortes adicionais associadas ao calor. A Indonésia aparece com outras 19,3 mil mortes projetadas. A Índia, por sua vez, tem estimativa de 15,8 mil óbitos.

No Brasil, a projeção é de 13,3 mil mortes adicionais relacionadas ao calor. O país é o quinto com maior número estimado de óbitos no levantamento e o mais afetado da América Latina.

Os 10 países com maior número estimado de mortes relacionadas ao calor:

Nigéria

Indonésia

Sudão

Índia

Brasil

República Democrática do Congo

Níger

Chade

Filipinas

Sudão do Sul

De acordo com os cientistas, o El Niño está mostrando como será a temperatura global daqui 20 anos caso medidas contra a crise climática não sejam tomadas. Ele serve de alerta de que ainda há tempo para adaptação e reversão dos danos.

Além de estimar o impacto do calor extremo, o estudo busca identificar as regiões onde medidas de emergência e adaptação podem evitar mortes. Entre as estratégias citadas pelos pesquisadores estão sistemas de alerta para ondas de calor, centros de resfriamento e medidas de proteção para trabalhadores expostos a altas temperaturas.