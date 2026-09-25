A tenente Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos, encontrada morta na USP
Reprodução/Facebook
A tenente Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos, encontrada morta na USP


A Polícia Federal (PF) e a Marinha do Brasil investigam a morte da Segundo-Tenente da Marinha, Beatriz Ficket Santoro, de 33 anos, encontrada morta na tarde dessa quinta-feira (24) dentro da Universidade de São Paulo (USP).

O corpo da oficial foi localizado no interior do Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USP, na zona oeste de São Paulo, onde Beatriz trabalhava. A militar foi encaminhada para o Hospital Universitário da própria USP, mas chegou sem vida ao local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública paulista, uma médica se recusou a fazer o atestado de óbito. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como morte suspeita.

Em nota, a Marinha informou que manifesta sinceras condolências e que presta assistência social, psicológica e religiosa aos familiares e amigos de Beatriz.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-09-25/tenente-da-marinha-e-encontrada-morta-na-usp.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes