Reprodução Com o descarrilamento, parte dos vagões ficou fora dos trilhos e uma quantidade da carga de milho acabou caindo no curso d'água

Um trem de carga descarrilou e teve cerca de sete vagões tombados na manhã desta quarta-feira (23), em Limeira, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na região do bairro do Tatu, durante a passagem da composição por uma ponte sobre o Ribeirão Tatu.

O trem, operado pela concessionária Rumo, seguia em direção ao Porto de Santos e transportava grãos. Com o descarrilamento, parte dos vagões ficou fora dos trilhos e uma quantidade da carga de milho acabou caindo no curso d'água.

Apesar das imagens que mostram a dimensão do acidente, não houve registro de feridos.

Vídeo mostra momento antes do acidente

Imagens de uma câmera de segurança registraram a composição passando pelo trecho momentos antes da ocorrência. No vídeo, é possível observar um dos vagões se desprendendo do restante do trem.

O registro, porém, não mostra o momento exato em que ocorreu o descarrilamento.

Outras imagens feitas no local mostram os vagões tombados sobre a ponte, peças da composição espalhadas e parte da carga de milho que caiu no Ribeirão Tatu.

Acidente aconteceu por volta das 11h40

Segundo a Rumo, a ocorrência foi registrada por volta das 11h40. Logo depois, equipes técnicas da concessionária foram mobilizadas para atender o acidente e iniciar os trabalhos de retirada dos vagões.

Os profissionais também atuam na recuperação da via férrea, com o objetivo de restabelecer a circulação dos trens com segurança.

Até o momento, as causas do descarrilamento não foram esclarecidas. A concessionária informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Remoção altera trânsito na região

A operação para retirar os vagões e recuperar a ferrovia também provocou mudanças no trânsito nas proximidades do bairro do Tatu.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira, a chegada de caminhões e máquinas pesadas ao local levou à adoção do sistema de pare e siga em um dos acessos da região. Agentes de trânsito foram mobilizados para orientar os motoristas.

A previsão divulgada pelo município é de que os trabalhos relacionados à remoção e aos reparos provoquem impactos no trânsito até sábado (26).

Parte do milho caiu no Ribeirão Tatu

Com o tombamento dos vagões, parte da carga transportada acabou espalhada pela área próxima à ponte e outra quantidade caiu diretamente no Ribeirão Tatu.

Além dos grãos, partes dos próprios vagões e peças da composição também foram parar no curso d'água. Equipes trabalham na remoção dos materiais e na recuperação do trecho atingido.

A Rumo ainda não divulgou uma previsão definitiva para a liberação completa da ferrovia. A normalização depende da conclusão da retirada dos vagões e dos reparos necessários na estrutura ferroviária.