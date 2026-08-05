Reprodução/ Redes sociais do Canil PMESP K9 do Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, equipes do Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo apreenderam 0,5 kg de maconha nos Correios de São Paulo nesta terça-feira (05); o feito só foi possível por conta da detecção do cão farejador presente.

A droga estava em duas encomendas distintas, um dos pacotes continha frascos de óleo derivado de cannabis e, o outro, escondia a maconha embalada dentro de uma panela de pressão.

Os entorpecentes foram apreendidos, assim como os objetos que foram utilizados para o transporte da droga. A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Judiciária.

A detecção

Em vídeo divulgado pela Polícia Militar, é possível ver encomendas selecionadas distribuídas em uma fila no chão do estabelecimento, enquanto um oficial anda com o cão farejador ao seu lado.





O animal cheira cada um dos pacotes na fila e, assim que finaliza, volta a frente de uma das encomendas. Ao farejar novamente a encomenda, o cão se senta, indicando a presença do odor de entorpecentes.

Após o sinal do animal, a embalagem passa por um raio-x, onde os policiais puderam constatar a possível presença de drogas mais uma vez. Logo em seguida, os oficiais abrem os pacotes e confirmam a existência dos entorpecentes.

As imagens também mostram o conteúdo de dentro de uma das caixas, que teria uma panela de pressão. Ao abrirem a tampa, os policiais encontraram um saco preto, que encobria os entorpecentes, e três pacotes cheios de maconha.

