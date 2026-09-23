Rovena Rosa/Agência Brasil Chuva nas ruas de São Paulo

A capital paulista amanheceu com o céu encoberto e sensação de frio, com os termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrando somente 13°C, a mínima prevista para esta quarta-feira (23). A temperatura máxima, de acordo com a previsão, não deve superar os 16°C, com índices de umidade acima dos 70%.

Na última segunda-feira (21), a Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para chuvas fortes, com alcance até esta quarta. Já no boletim atual, consta que as chuvas devem estar presentes na Grande São Paulo, mas variam de fraca a moderada intensidade, com períodos de melhoria no decorrer do dia.

De acordo com o CGE, o radar meteorológico não indica chuva forte nas proximidades da capital e da Região Metropolitana.

A condição das chuvas se dá devido a presença de um cavado meteorológico, associado à passagem de uma frente fria pelo oceano, próximo ao estado. Ao longo do dia, no restante do estado, ainda são esperados temporais isolados, acompanhados de raios e rajadas de vento, com possibilidade pontual de granizo.

De acordo com dados disponibilizados pelo CGE, este setembro é o mais chuvoso desde o registrado no ano de 1995, quando teve início a série de dados do centro. Até o momento, o valor de água pluvial acumulado é de 285,3 mm de chuva, o que corresponde a 332,3% acima dos 66mm previstos para o mês. Outros dados, colocam este setembro como o mais chuvoso desde 1943.





Em dias de chuva extrema, o órgão orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Próximos dias

A frente fria segue presente na capital e mantém o tempo instável com declínio das temperaturas no decorrer da semana.

Durante a quinta-feira (24), o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos durante a madrugada, mas o tempo melhora com o passar das horas. Os termômetros variam entre mínimas de 13°C e máximas que não devem superar os 19°C.

Na sexta-feira (25), o cenário não é muito distante, com uma mínima de 13ºC e máxima que não deve superar os 19ºC. Durante a tarde, pancadas de chuva devem ser esperadas.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (23): Mínima de 13°C e máxima de 16°C. Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem

- Quinta-feira (24): Mínima de 14°C e máxima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sexta-feira (25): Mínima de 13°C e máxima de 19°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

- Sábado (26): Mínima de 16°C e máxima de 29°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada

- Domingo (27): Mínima de 17°C e máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

