Reprodução Wikimedia Commons/S. E. Stokowski + Reprodução Wikimedia Commons/U.S. Marshals Raymond Horsch é investigado após vídeos encontrados em sua casa serem ligados a cinco possíveis mortes e outros desaparecimentos

A descoberta de mais de 1 milhão de fotos e vídeos dentro de uma residência na Filadélfia, nos Estados Unidos, levou a polícia local a investigar o passado do ex-diretor de filmes adultos Raymond "R.C." Horsch. Morto em 2025, aos 82 anos, o homem passou a ser tratado como principal suspeito da morte e desaparecimento de sete mulheres que aparecem no material audiovisual.

Reprodução/The Charley Project Maribel Ivette Fresses desapareceu em fevereiro de 2018, aos 27 anos





A investigação já conseguiu relacionar sete desaparecidas à propriedade do ex-cineasta. Dentre estas, cinco mulheres são consideradas mortas com base nas imagens analisadas até agora, embora nenhum corpo tenha sido recuperado. Raymond nunca foi denunciado criminalmente por nenhum dos desaparecimentos enquanto estava vivo.

Reprodução/X Amy McHale foi casada com Raymond "R.C." Horsch entre os anos de 2004 e 2008, mas desapareceu misteriosamente em 2016





O material inclui registros de diversas desaparecidas, incluindo Gabrielle Amarando, Maribel Fresses e Nicole Fusaro. Gabrielle desapareceu em 2012, enquanto Maribel e Nicole sumiram em 2018. A polícia também investiga o desaparecimento de Amy McHale, ex-esposa de Raymond, que não é vista desde 2016.

Reprodução/The Charley Project Blair Tonzelli desapareceu em 2023, aos 35 anos





A cuidadora de idosos Blair Tonzelli também está entre as possíveis vítimas de Horsch. Ademais, outros dois vídeos mostram mulheres que aparentam estar mortas. Uma das vítimas foi identificada, mas a família pediu que seu nome não fosse divulgado. A outra pessoa, que aparenta ter pouco mais de 20 anos, ainda não foi reconhecida.

Reprodução/The Charley Project Nicole Fusaro desapareceu em 2018, aos 27 anos





No caso de Nicole Fusaro, a polícia acredita ter encontrado uma gravação do próprio assassinato. No vídeo, Raymond aparece estrangulando a mulher até a morte com uma abraçadeira plástica. Apesar dos avanços na investigação, o conteúdo precisa ser analisado com cautela, já que Horsch passou décadas produzindo material erótico e cenas violentas encenadas.

Reprodução/The Charley Project Maribel Ivette Fresses desapareceu em fevereiro de 2018, aos 27 anos





Questionadas, duas mulheres que trabalharam com o ex-diretor afirmaram à emissora de televisão NBC10 que sessões fotográficas podiam envolver sangue falso, algemas e representações de morte, mas ressaltaram que não se sentiram ameaçadas durante as filmagens.

Caso começou após prisão do filho de Raymond Horsch

Divulgação/Polícia da Filadélfia Defesa de Eugene Horsch, filho de Raymond, nega envolvimento do jovem nos crimes do pai





A chamada "casa dos horrores" onde o material foi encontrado só entrou no centro da investigação depois da prisão de Eugene Horsch, filho do ex-diretor. Um guarda abordou o homem de 44 anos em 19 de junho deste ano e percebeu que sua passageira carregava um documento falso, com o nome de Blair Tonzelli.

Reprodução/The Charley Project Gabrielle Amarando desapareceu em setembro de 2012, aos 22 anos





Eugene também portava duas armas, drogas e uma identificação falsa de agente do Federal Bureau of Investigation (FBI). Com o filho de Raymond Horsch detido, a polícia cumpriu mandados na residência da West Chew Avenue, encontrando armas, drogas, cinco urnas funerárias e uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos.

Reprodução/The Charley Project Gabrielle Amarando desapareceu em setembro de 2012, aos 22 anos





No porão havia recipientes com produtos ainda não identificados e um tambor de 55 galões ligado a uma tubulação, levantando suspeitas de que o local pode ter sido usado para descartar restos mortais. Segundo o Departamento de Polícia da Filadélfia, parte dos líquidos foi encaminhada para testes laboratoriais.

Reprodução/The Charley Project Maribel Ivette Fresses desapareceu em fevereiro de 2018, aos 27 anos





Mesmo com as buscas no interior da casa, no quintal e no encanamento, nenhum resto mortal relacionado às mulheres foi encontrado. Ao todo, os agentes da lei identificaram 58 pessoas nas imagens e vídeos recuperados.

Reprodução Wikimedia Commons/S. E. Stokowski Raymond Horsch é investigado após vídeos encontrados em sua casa serem ligados a cinco possíveis mortes e outros desaparecimentos





O caso segue sob investigação, enquanto Eugene continua sob custódia por acusações envolvendo armas e drogas. A defesa do filho de Raymond Horsch defende que ele não foi responsável por nenhuma das mortes ou desaparecimentos ligados ao pai.

Reprodução Wikimedia Commons/U.S. Marshals Raymond Horsch é investigado após vídeos encontrados em sua casa serem ligados a cinco possíveis mortes e outros desaparecimentos







