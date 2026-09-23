Marcela Gonzaga/Portal iG Chuva volumosa e ventos fortes devem permanecer em várias regiões do Brasil

Parte de todos os estados da Região Sudeste está sob um a lerta laranja de perigo para acumulados de chuva. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia e é válido para toda esta quarta-feira (23).

De acordo com o Inmet, o alerta indica chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Além disso, há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O aviso abrange todo o Rio de Janeiro, grande parte de São Paulo e o sul de Minas Gerais e do Espírito Santo. Veja todas as regiões em alerta:

Central Mineira;

Zona da Mata;

São José do Rio Preto;

Central Espírito-santense;

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Campinas, Oeste de Minas;

Piracicaba;

Bauru;

Vale do Rio Doce;

Sul/Sudoeste de Minas;

Itapetininga;

Sul Espírito-santense;

Campo das Vertentes;

Ribeirão Preto;

Araçatuba;

Macro Metropolitana Paulista;

Marília;

Metropolitana de Belo Horizonte;

Araraquara;

Sul Fluminense;

Vale do Paraíba Paulista;

Noroeste Fluminense;

Baixadas;

Centro Fluminense;

Metropolitana de São Paulo;

Metropolitana do Rio de Janeiro;

Norte Fluminense;

Litoral Sul Paulista;

Assis.

O Inmet ainda orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e a observar as alterações nas encostas.

Em caso de urgências, se possível, é importante desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Já em caso de situação de inundação, também, se for possível, o Inmet orienta a proteger os pertences da água com sacos plásticos. Se precisar de ajuda, a orientação é acionar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Previsão

O Inmet informou que, nesta quarta-feira (23), a instabilidade continua sob a região por conta da passagem de uma frente fria pelo Oceano Atlântico com a presença de áreas de baixa pressão.

Com isso, a previsão indica chuva no Rio de Janeiro, no centro, sul e sudeste de Minas Gerais, no sul do Espírito Santo e no nordeste e leste de São Paulo. Nestas áreas, a chuva vem acompanhada de trovoadas, com aviso laranja de perigo para tempestades.

Nas demais áreas, ainda segundo o Inmet, o céu fica com muitas nuvens e há a chance de chuva isolada, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Triângulo Mineiro, no noroeste de Minas Gerais, no oeste de São Paulo e no centro do Espírito Santo.

A chuva não atinge apenas o extremo norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia.

Além disso, as temperaturas começam a cair na região Sudeste. Na capital paulista, a mínima é de 13 °C e a máxima não deve passar dos 18 °C. Um alerta de perigo potencial de declínio de temperatura também está em vigência para o estado.

Já na capital carioca, a temperatura fica amena, com mínima de 20 °C e máxima de 25 °C. Por outro lado, em Belo Horizonte, na capital mineira, a máxima chega a 28 °C, conforme informaram os meteorologistas.



