Reprodução/Instagram Turista alemão é baleado após reagir a assalto no Rio

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que turistas reagiram a uma tentativa de assalto em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (22). Durante a confusão, um alemão de 55 anos foi atingido de raspão por um tiro. Ele foi levado ao hospital e recebeu alta horas depois.

As imagens mostram o grupo caminhando pela Rua Dias de Barros por volta das 14h12. Um homem em uma motocicleta observa a passagem dos turistas, enquanto outro suspeito aparece do lado oposto da via.

A dupla aborda um casal. Os turistas reagem, e outras pessoas do grupo entram na confusão para tentar impedir o roubo.

Um dos suspeitos corre pela rua e é perseguido. Pouco depois, dois turistas conseguem alcançá-lo e entram em luta corporal com ele.

O comparsa aparece novamente com uma arma e tenta afastar os homens. Segundos depois, ocorre o disparo. A reação termina, e os dois suspeitos deixam o local na motocicleta. Segundo as informações divulgadas até agora, aparentemente nada foi levado.

Turista recebeu alta

A vítima foi identificada como Gerschler Veit, de 55 anos. Segundo a Polícia Militar, as informações iniciais indicam que ele reagiu à abordagem dos criminosos e acabou atingido de raspão.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h19 e socorreu o turista na altura do número 43 da Rua Dias de Barros, próximo à Escola Municipal Machado de Assis.

Gerschler foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A direção da unidade informou posteriormente que ele recebeu alta.

Polícia procura suspeitos

Após o crime desta terça, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e do setor de inteligência da Polícia Militar iniciaram buscas para tentar localizar os envolvidos.

O caso também é acompanhado pelo Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

A Polícia Civil informou que, após tomar conhecimento do episódio, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) instaurou um procedimento para apurar o caso. Até a atualização divulgada à noite, ninguém havia sido preso.

A Deat também esteve à frente de outras investigações recentes envolvendo visitantes estrangeiros. Em julho, por exemplo, um homem foi preso após cobrar mais de R$ 8 mil de um turista por duas caipirinhas em Copacabana.