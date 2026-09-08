Divulgação/Governo de São Paulo Novo ciclone atinge Brasil ainda esta semana; veja áreas em risco

Um novo ciclone extratropical deve atingir o Brasil ainda esta semana. O fenômeno traz tempestades, rajadas de ventos e granizo, além de baixas temperaturas. Este é o segundo ciclone do mês de setembro e a previsão indica até 200 mm de acumulados.

De acordo com os especialistas da ND Mais, o sistema deve se formar ao Sul do país e provocar uma chuva volumosa nos três estados.

O ciclone extratropical já coloca o oeste de Santa Catarina e o centro-oeste do Paraná em alerta para chuva intensa, a partir desta quarta-feira (9).

Nessas áreas, os acumulados podem chegar a 200 mm em 48 horas, elevando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra, além de outros transtornos.

Ainda de acordo com a previsão, um cavado meteorológico favorece a formação de temporais em outras partes de Santa Catarina e do Paraná. Sendo assim, há também o risco de chuva intensa, granizo e rajadas de vento.

Uma outra formação, de um sistema de baixa pressão entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também pode provocar um temporal nos três estados, conforme informaram os meteorologistas. Porém, nessas outras áreas, os volumes dos acumulados devem ficar entre 50 e 70 mm.

El Niño e mais chuva no Sul

Nesta terça-feira (8), as temperaturas sobem gradativamente na Região Sul, porém, o predomínio segue sendo de poucas nuvens e temperaturas baixas.

Junto com a elevação das temperaturas, há também novos riscos de tempestades, que devem voltar a ser registrados.

A chuva só volta a ganhar força mesmo a partir de quarta-feira (9), no oeste de Santa Catarina e no Paraná. Nesses pontos, há risco de temporais, granizo e rajadas de vento.

Por conta do El Niño, a tendência é de que sejam acumulados mais de 470 mm de água até o dia 24 de setembro na Região Sul.

O número é considerado muito alto para esta época do ano e pode causar transtornos, principalmente no Oeste de Santa Catarina e no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Os meteorologistas da Metsul informaram que a tendência é de que o mês de setembro registre chuva mais frequente com maiores volumes do que o habitual em vários estados, com um padrão atípico no período.

Especificamente no norte gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná, a tendência é de chuva acima a muito acima da média, com o desvio maior da precipitação nos estados catarinense e paranaense.

Nesses pontos, ainda há o risco de episódios de chuva excessiva com alagamentos, inundações, cheias de rios e deslizamentos de terra.

Além disso, a vazão das Cataratas do Iguaçu pode ser significativamente alta em setembro, conforme informou a Metsul. O mês deve ser o período mais crítico para a região.

Ciclone extratropical

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica responsáveis pela formação de nuvens e chuvas. Esse tipo de fenômeno é comum nas áreas que abrangem o Sul do Paraguai, Norte da Argentina, Uruguai e a região Sul do Brasil.

Eles se formam quando massas de ar frio vindas da Antártida encontram massas de ar quente que estão no centro do Brasil. Esse contraste gera instabilidade na atmosfera, faz o ar subir e leva à condensação do vapor d’água, produzindo nuvens e precipitações.

Esse fenômeno climático ocorre durante todo o ano, mas a frequência maior acontece no inverno.



