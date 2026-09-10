Caixa de joias tinha 15 anéis, dois colares, uma pulseira e um pingente
Divulgação/Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh
Caixa de joias tinha 15 anéis, dois colares, uma pulseira e um pingente

A catadora de materiais recicláveis Nguyễn Thị Mùi, de 78 anos, encontrou várias joias de ouro dentro de um saco de papel enquanto recolhia materiais na segunda-feira (07), na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Como agradecimento, Mùi recebeu 10 milhões de dongues, cerca de R$ 1.960 na cotação atual, e 10 kg de arroz.

Mùi encontrou o saco por volta das 23h30, enquanto recolhia materiais recicláveis, segundo informações do Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh. Ao verificar o que havia dentro, a mulher percebeu que eram várias caixas com joias de ouro.

Mùi procurou a polícia de Hiêp Bình para pedir ajuda na localização do dono das joias
Divulgação/Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh
Mùi procurou a polícia de Hiêp Bình para pedir ajuda na localização do dono das joias


O material incluía 15 anéis, dois colares, uma pulseira e um pingente. Como percebeu que os objetos tinham valor, a mulher decidiu não ficar com eles e levou as joias à Polícia do bairro Hiệp Bình. Mùi pediu aos agentes que tentassem encontrar a pessoa que havia perdido os objetos.

Joias foram jogadas no lixo

Depois de receber o relato da idosa, a polícia procurou identificar a dona das peças. Os agentes localizaram Trần Thị Thùy Vân, que também mora em Hiệp Bình.

Polícia e Thùy Vân visitaram a casa de Mùi para agradecer pela devolução das joias
Divulgação/Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh
Polícia e Thùy Vân visitaram a casa de Mùi para agradecer pela devolução das joias


Vân contou que estava limpando a casa quando, por engano, colocou as joias em uma lixeira. Ela não percebeu que havia jogado os objetos fora. No mesmo dia, Vân foi até a unidade policial e recebeu de volta todas as joias.


Mulher recebe dinheiro e arroz

Depois de recuperar os objetos, Vân agradeceu a Mùi e aos policiais que ajudaram a localizar as peças.

Como forma de agradecimento, representantes da polícia, integrantes de uma equipe de trabalho do bairro 41 e Vân foram até a casa da idosa. Mùi recebeu 10 milhões de dongues, cerca de R$ 1.960, e 10 kg de arroz.

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