Reprodução/Instagram/@desigual Vivian Wilson em campanha criticando IA

Vivian Wilson, filha de Elon Musk, é o rosto de uma nova campanha da marca espanhola de moda Desigual contra o uso de inteligência artificial (IA) na indústria criativa. Aos 22 anos, a modelo e ativista aparece ao lado de um robô humanoide em uma produção que questiona a ideia de obedecer a ordens. As informações são da revista People.

@portal_ig Vivian Wilson, filha de Elon Musk, é o rosto de uma nova campanha da marca espanhola de moda Desigual contra o uso de inteligência artificial (IA) na indústria criativa. Aos 22 anos, a modelo e ativista aparece ao lado de um robô humanoide em uma produção que questiona a ideia de obedecer a ordens. ♬ som original - iG





Chamada de “Nascida para desobedecer”, a campanha mostra Vivian descansando em um jardim enquanto um robô corta a grama. Em certo momento, ela aperta um botão vermelho que aciona irrigadores e o equipamento apresenta uma falha, cai no chão e para de funcionar. Terminando com a frase:

Ele foi projetado para obedecer. Eu, não. Vivian Wilson, modelo e ativista, em campanha da Desigual.





O robô usado na campanha, chamado DESI84, tem uma aparência semelhante à do Optimus, modelo desenvolvido pela Tesla, empresa de Elon Musk. A semelhança chama atenção principalmente pela história da própria Vivian, que mantém uma relação distante com o pai.

Por que Vivian decidiu participar?

Em entrevista à revista People, Vivian explicou que aceitou participar da campanha por causa dos efeitos que a inteligência artificial pode provocar no trabalho de profissionais criativos e no meio ambiente.

Segundo a modelo, ferramentas de IA podem substituir pessoas que trabalham em áreas como arte e outras atividades que dependem de criação.

Arte é emoção por meio da expressão. Como a emoção é inerentemente humana, a IA tira qualquer intenção subjacente e a substitui por cores e formas plagiadas. Vivian Wilson, modelo e ativista em entrevista à People.





Vivian também demonstrou preocupação com os impactos ambientais ligados ao funcionamento dessas tecnologias.

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Quem é Vivian Wilson?

Vivian Jenna Wilson nasceu em 2004 e é filha de Elon Musk com Justine Wilson, sua primeira esposa. Nos últimos anos, ela passou a construir uma imagem pública própria como modelo, influenciadora e ativista pelos direitos de pessoas trans.

Além do trabalho como modelo e da presença nas redes sociais, Vivian já falou publicamente sobre sua infância e sobre como foi crescer em uma família extremamente rica.

Em entrevista à Cosmopolitan, ela descreveu a infância como “isolada” e “estranha”. Na ocasião, afirmou ter percebido uma grande diferença entre a realidade de pessoas muito ricas e a vida da maior parte da população.





Distanciamento do pai

Vivian se afastou publicamente de Musk depois de se declarar trans. Em 2022, aos 18 anos, entrou com um pedido na Justiça para mudar seu nome para Vivian Jenna Wilson.

Documentos apresentados no processo afirmavam que Vivian não queria mais ter qualquer relação com o pai biológico“de qualquer forma ou maneira”, segundo a BBC.

Desde então, os dois fizeram declarações públicas sobre a relação entre pai e filha. Musk fez comentários sobre a transição de Vivian, enquanto ela também passou a criticá-lo publicamente.

Em uma entrevista anterior à Teen Vogue, Vivian afirmou que não se importava com o pai e disse que considerava irritante ser associada a ele.