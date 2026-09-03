Divulgação ANTT Free Flow permite que motoristas passem sem reduzir a velocidade e pagamento é feito posteriormente

Um micro-ônibus colidiu contra uma estrutura que faz parte do sistema de pedágio Free Flow da Rodovia Presidente Dutra na noite desta quarta-feira (02), em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Motiva CCR RioSP, concessionária responsável pelo trecho, o pórtico não chegou a sofrer danos.

Segundo a concessionária, o pórtico onde ficam as câmeras de monitoramento do sistema Free Flow seguiu operando normalmente mesmo depois da batida. Não foram divulgadas informações sobre presença de passageiros no micro-ônibus no momento do acidente, mas não há registro de vítimas.

Nas imagens, é possível perceber a faixa da esquerda interditada para atendimento do acidente, que foi registrado às 22h30, no Km 223 Norte, sentido São Paulo para o Rio de Janeiro, da BR-116. Equipes da concessionária foram acionadas para atender à ocorrência.

De acordo com a CCR RioSP, a colisão foi diretamente na barreira de concreto que protege a estrutura. Não foi preciso interditar o fluxo de veículos para fazer a retirada do micro-ônibus, mas os motoristas reduziram a velocidade e precisaram redobrar a atenção.

A equipe de reportagem do iG contatou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas não obteve resposta até a publicação. O canal segue aberto.

Free Flow

Implantado após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em dezembro de 2025, o free flow na Dutra em Guarulhos substitui as tradicionais praças de pedágio por 21 pórticos equipados com câmeras e sensores que identificam placas ou tags eletrônicas de veículos em movimento.

A cobrança é feita de acordo com o trecho percorrido na pista expressa, sem necessidade de o motorista parar ou reduzir a velocidade, como funciona nos pedágios tradicionais.

O valor do pedágio varia conforme a distância, dia da semana e horário do uso da pista expressa. Os preços são exibidos em painéis ao longo da rodovia para orientar os motoristas antes do acesso.

A tarifa pode oscilar de cerca de R$ 1,80 a mais de R$ 9,00, dependendo do trecho percorrido e da demanda de tráfego no momento da cobrança, inclusive em feriados e horários de pico.

Motoristas com tag eletrônica têm o débito feito automaticamente e costumam receber descontos. Quem não utiliza tag tem até 30 dias para consultar e pagar a tarifa por meio dos canais oficiais da concessionária Motiva CCR-RioSP.

Tarifa

As cabines de pedágio que continuam em operação no restante da Presidente Dutra também tiveram reajustes, conforme deliberação da ANTT. Para carros de passeio, alguns valores praticados a partir de setembro de 2025 foram:

Arujá e Arujá Rodoanel: R$ 4,50

Guararema Norte e Sul: R$ 4,50

Jacareí: R$ 8,10

Moreira César (Pindamonhangaba): R$ 16,90

Itatiaia (RJ): R$ 14,50

Esses valores variam conforme o tipo de veículo e número de eixos.

Para calcular o valor da tarifa, os pórticos utilizam câmeras, sensores e antenas capazes de identificar veículos mesmo em situações de tráfego intenso, neblina ou alta velocidade.

As câmeras realizam a leitura das placas dianteiras e traseiras, enquanto sensores a laser classificam os veículos conforme altura, largura, comprimento e quantidade de eixos.





As informações são enviadas para um sistema central que valida os dados e calcula automaticamente a tarifa correspondente.