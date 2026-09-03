Foto: Divulgação/EPR Litoral Pinheiro O estado do Paraná possui a terceira maior frota do país, atrás de São Paulo e Minas Gerais

Oito cidades do Paraná têm mais carros do que habitantes. Com uma frota de cerca de 10 milhões de veículos, o estado tem 83 automóveis a cada 100 pessoas, em uma média geral. A exceção fica nas cidades de Curitiba, Barracão (PR), Mercedes (PR), Nova Londrina (PR), Nova Santa Rosa (PR), Pranchita (PR) e Quatro Pontes (PR), onde há mais carros do que pessoas.

Os dados são fruto de um cruzamento entre bases doe da, feito pelo Bem Paraná. O Senatran atualiza mensalmente a frota de veículos de todo país, enquanto o IBGE levanta a quantidade de habitantes.

Conforme as atualizações, a capital paranaense é a segunda mais motorizada do Brasil, atrás somente de Belo Horizonte. Nela, há cerca de 2,14 milhão de veículos contra os 1,83 milhão de moradores, uma média de 117 carros para cada 100 pessoas.

Curitiba: 2,14 milhão carros para 1,83 milhão de moradores

Barracão (PR): 12.433 veículos para 9.904 habitantes

Mercedes (PR): 6.669 veículos para 6.248 habitantes

Nova Londrina (PR): 13.691 veículos para 13.065 habitantes

Nova Santa Rosa (PR): 9.129 veículos para 8.624 habitantes

Pranchita (PR): 5.951 veículos para 5.838 habitantes

Quatro Pontes (PR): 5.004 veículos para 4.714 habitantes

A maior proporção de carros/pessoas é de Barracão (PR), onde o valor chegou a. Veja os valores de todas as outras cidades:

O estado do Paraná possui a quinta maior população do país, mas o número da frota é o terceiro maior, atrás somente de Minas Gerais e São Paulo. O Brasil possui 214,2 milhões de habitantes para 132,3 milhões de carros, numa média de 0,62 carros para cada pessoa.

Outro dado similar e interessante é sobre cabeças de gado. O país possui 12% mais animais do que pessoas, segundo dado de 2024 do IBGE, quando existiam 238,2 milhões de bovinos.