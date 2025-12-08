Reprodução/ CCR Motiva Via Dutra



Milhões de brasileiros se preparam para pegar as estradas neste fim de ano e início de férias para alguns. No percurso em direção ao litoral, interior ou interestadual, os motoristas circulam por trechos com cobrança de pedágio, o que pode acarretar no maior fluxo de trânsito.

Ferramentas como o Free Flow, que passou a valer no dia 1 de novembro em rodovias de São Paulo sob concessão da Nova Litoral, costumam auxiliar no fluxo dos veículos e evitar congestionamentos.

Para além desse recurso, há outras alternativas que amenizam a operação nas praças físicas das rodovias. Veja quais são:

G-Fila

Este recurso é baseado em Inteligência Artificial e Machine Learning. Esse mecanismo analisa, de forma contínua, a formação de filas e o fluxo das estradas.

Além disso, ele i dentificando padrões de movimento de veículos e nas praças de pedágio, ajustando a operação de forma autônoma e precisa. O monitoramento em tempo real e os alertas automáticos podem permitir respostas rápidas das equipes operacionais.

M-Toll

Apelidado de "papa-filas", o M-Toll permite que a equipe realize o pagamento, a categorização veicular e a liberação de veículos de maneira totalmente digital. A partir disso, será possível processar as transações sem a necessidade, por exemplo, de direcionar o tráfego para as cabines fixas do pedágio.

Unsplash Trânsito













Sistema de autoatendimento

Esse recurso oferta ao motorista uma otimização do tempo, mediante um pagamento rápido da tarifa. A alternativa é integrada ao sistema de perfilometria Eagle Scan, que realiza leitura automática dos tipos e modelos de veículos.

Sistemas inteligentes de tráfego

Os sistemas inteligentes de tráfego funciona como uma medita para otimizam o fluxo com monitoramento em tempo real via CFTV, a partir de sensores e centros de controle.

A alternativa oferece informações dinâmicas sobre condições de tráfego, o que pode reduzir engarrafamentos em trechos com cobranças de pedágios.

Cobrança eletrônica por TAG

Esta alternativa é um sistema de pagamento automático de pedágios, como também de estacionamentos. A ferramenta é usada por meio de adesivo eletrônico (TAG), colado no para-brisa do veículo que se comunica com antenas, debitando o valor da conta cadastrada.

O recurso permite que o motorista não pare nos pedágios, otimizando o tempo de viagem.







