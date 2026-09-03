Reprodução/@portaldoo | @myhoodbr Motociclista bate em carro estacionado após empinar moto em São Paulo

Um motociclista colidiu contra um carro estacionado, neste domingo (30), após perder o controle da moto na capital paulista. No momento da colisão, o homem estava empinando o veículo (andando somente com a roda traseira no chão). Uma câmera de segurança filmou toda a ocorrência.





No vídeo, é possível ver o homem se desequilibrar enquanto fazia a manobra conhecida como “grau”, bater com o pneu da frente no chão e ir na direção do carro que estava estacionado. O motociclista ainda coloca o pé esquerdo no chão antes de colidir contra a parte da frente do veículo.

Além do motociclista que bateu contra o carro, estavam com ele mais três pessoas em outras duas motos . Os demais pararam e aguardaram o homem levantar a moto, que havia caído no asfalto com a colisão.

Ocorrência

O caso aconteceu durante a madrugada, na Rua Armando Ramos Filho, no Moinho Velho, região da Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo. As quatro pessoas fugiram do local nas três motos sem prestar esclarecimentos.





O proprietário do veículo que foi atingido pela motocicleta, Wagner Andrade, lamentou o estrago em seu carro, após perceber as marcas deixadas pela batida. De acordo com ele, o capô de seu veículo foi muito danificado.