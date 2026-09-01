Reprodução Passageiros andam sobre trilhos e realizam tranferência de trens através de "prancha" na Linha 12-Safira, em São Paulo

Passageiros da Linha 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), tiveram que andar sobre os trilhos e usar uma estrutura metálica para se transferirem de um trem para o outro na manhã desta terça-feira (1°).

De acordo com a CPTM, uma falha foi identificada na rede de energia do trem, entre as estações Calmon Viana e Itaim Paulista, por volta das 6h50, gerando transtorno e enchendo as plataformas durante o horário de pico.

Em um vídeo, é possível ver passageiros embaixo de chuva, próximo à Estação Jardim Romano, indo em direção a um trem de apoio para realizar o embarque; outras imagens filmadas mostram passageiros descendo dos vagões e buscando uma “prancha” para conectar o trem parado ao trem de apoio.

Confira:





A Companhia lamenta os transtornos causados aos passageiros e afirma que disponibilizou equipes de manutenção para atuar no trecho. Para realizar os trabalhos, outros trens passaram a operar com velocidade reduzida e maior intervalo entre as estações em todo o trecho da Estação Brás a Estação Calmon Viana, por questões de segurança.

Entre as estações Calmon Viana e Itaim Paulista, a operação foi reduzida a uma única via, fazendo com que trens vindos dos dois sentidos dividissem os mesmos trilhos. De acordo com a página oficial da CPTM, a Linha 12-Safira segue com a velocidade reduzida neste trecho.





Até o momento não há previsão de normalização e o sistema Paese foi acionado para atender passageiros entre as estações Itaim Paulista e Calmon Viana, o sistema funciona como reforço durante problemas ferroviários, através de ônibus que realizam o mesmo percurso.

