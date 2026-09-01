Reprodução Vídeo: motorista de caminhonete acerta carro em cheio após briga

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro chamou a atenção e as imagens viralizaram nas redes sociais. O caso foi registrado em Batatais, no interior de São Paulo. Veja o vídeo.

Nas imagens, é possível ver a caminhonete parando próximo a um carro branco, que estava estacionado. O motorista parece conversar com alguém. Em seguida, ele sai com o veículo, retorna em alta velocidade e atinge o carro em cheio.

Com o impacto da colisão, o veículo menor foi arrastado até uma área de mata e ficou bastante danificado.

O acidente na Rua Terezinha Previd Antoneli, no bairro Jardim dos Ipês, ocorreu no último domingo (30). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a apuração local, os moradores informaram que a situação teria sido motivada por um desacordo comercial.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência.

De acordo com o g1, o condutor da caminhonete afirmou que perdeu o controle da direção do veículo e atingiu o outro carro. O homem se r ecusou a fazer o teste do bafômetro.

Também em depoimento, o proprietário do outro carro informou que estava em casa dormindo no momento da batida e acordou com o barulho da colisão.

O acidente ainda deve ser apurado pela polícia. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil como acidente de trânsito sem vítimas.

O iG acionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, mas, até a publicação da reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.



