Bombeiros/Divulgação Sequestrada por ex, mulher é resgata em penhasco

O homem acusado de sequestrar, agredir e jogar a ex-companheira de um penhasco na Serra do Rola-Moça, em Minas Gerais , tornou-se réu por cinco crimes. Sivanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, responde por sequestro e cárcere privado, estupro mediante ameaça, roubo, tortura e tentativa de feminicídio. As informações são do Estado de Minas.

A vítima, Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, sobreviveu após ser lançada de uma altura de aproximadamente 50 metros, em maio deste ano. O caso ganhou repercussão depois que ela foi localizada com vida em uma área de difícil acesso da Serra do Rola-Moça e resgatada por uma operação do Corpo de Bombeiros.

TV Globo/Reprodução 'Ali era meu fim', lembra mulher jogada de penhasco pelo ex





Audiência foi realizada em agosto

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), uma audiência de instrução da ação penal foi realizada em 28 de agosto. O processo tramita sob segredo de Justiça por envolver violência doméstica e sexual.

Com a decisão, Sivanildo passa formalmente à condição de réu no processo. Isso significa que a Justiça recebeu a acusação e deu prosseguimento à ação penal, na qual serão analisadas as provas e as circunstâncias dos crimes atribuídos a ele.

O homem permanece preso.

Cinco crimes são atribuídos ao suspeito

Segundo a acusação, Sivanildo responde por cinco delitos relacionados ao episódio:

sequestro e cárcere privado;

estupro mediante ameaça;

roubo;

tortura;

tentativa de feminicídio.

A investigação apontou que Ana Cláudia teria sido levada contra a vontade para a região da Serra do Rola-Moça. Durante o trajeto e no local, segundo os relatos reunidos no caso, ela teria sido ameaçada e submetida a agressões antes de ser jogada do penhasco.

O próprio Sivanildo confessou à Polícia Militar que havia empurrado a vítima após levá-la para a região. Ele foi localizado no dia seguinte ao crime, em Várzea da Palma, no Norte de Minas, depois de fugir de Belo Horizonte.

Vítima caiu de cerca de 50 metros

Ana Cláudia desapareceu na manhã de 25 de maio, quando seguia para o trabalho. A filha mais velha percebeu que ela não havia chegado ao serviço e acionou a polícia.

Durante as buscas, familiares receberam informações de que Sivanildo estaria com a vítima na Serra do Rola-Moça e teria ameaçado jogá-la de um penhasco.

No dia seguinte, 26 de maio, Ana Cláudia foi encontrada viva em uma região de mata. Ela estava em uma área de difícil acesso e se segurava em uma árvore.

Uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para retirá-la do local. O helicóptero Arcanjo também participou da operação, e a mulher foi encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Uma mulher que havia desaparecido após ser ameaçada pelo ex-companheiro foi encontrada com vida em um penhasco em Minas Gerais.

A mulher foi localizada na Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira (25). pic.twitter.com/RjMaNvp8u5 — iG (@iG) May 26, 2026





Suspeito fugiu para o Norte de Minas

Após abandonar a vítima, Sivanildo deixou a região e seguiu para o interior de Minas Gerais. Ele passou por Várzea da Palma e continuou em direção a Corinto.

O suspeito acabou localizado por policiais às margens da MGC-496. Segundo a PM, ele não resistiu à abordagem e confirmou a identidade. Aos militares, teria confessado que levou Ana Cláudia até a Serra do Rola-Moça e a empurrou.

Na ocasião, os policiais encontraram facas, o canivete que teria sido utilizado para ameaçar a vítima, roupas e um celular envolvido em papel-alumínio.

Medida protetiva havia sido solicitada dias antes

Um dos pontos que chamaram atenção durante a investigação foi que Ana Cláudia havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-companheiro poucos dias antes do crime, em 21 de maio.

A mulher chegou a relatar à filha que havia visto Sivanildo próximo ao caminho que fazia antes de seguir para o trabalho.

O caso ocorreu poucos dias depois do pedido de proteção e terminou com a vítima sendo jogada de um penhasco. Apesar da queda, ela sobreviveu e conseguiu permanecer no local até ser encontrada pelos bombeiros.





O que acontece agora

Com Sivanildo como réu, o processo criminal segue para as próximas etapas da instrução. Como a ação tramita em segredo de Justiça, detalhes sobre depoimentos, provas e outras informações processuais não estão disponíveis publicamente.

Ao final da tramitação, a Justiça deverá decidir se o acusado será condenado ou absolvido pelos crimes pelos quais responde.

Sivanildo está preso desde maio e foi posteriormente transferido para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.