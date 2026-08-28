Reprodução/redes sociais Granizo gigante atingiu Vichadero, no Uruguai, durante a madrugada desta sexta-feira (28)

A chuva forte prevista para esta sexta-feira (28) e os próximos dias aumentou o risco de alagamentos, enxurradas, enchentes e transbordamento de rios no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, segundo alertas das Defesas Civis.

Enquanto os dois estados se preparam para uma sequência de temporais, cidades do norte do Uruguai já registraram chuva intensa, granizo gigante, ventos fortes e alagamentos entre a noite de quinta-feira (27) e a madrugada desta sexta-feira (28).

A frente fria que avança lentamente pelo Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina aumentou a possibilidade de temporais nesta sexta-feira (28), principalmente entre a tarde e a noite. A chuva forte também deve atingir diferentes regiões gaúchas.

Os níveis dos rios no Rio Grande do Sul estão entre a faixa normal e o nível de atenção para possíveis inundações. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta risco de inundação nos rios Jacuí, em Dona Francisca (RS); Taquari, a partir de Encantado (RS); Caí, a partir de São Sebastião do Caí (RS); e Uruguai, entre Iraí (RS) e Porto Mauá (RS).

A previsão indica aumento significativo do nível dos rios Ibirapuitã, Santa Maria, Jaguarão e Camaquã. A mesma situação é esperada nos arroios Grande e São Lourenço, no canal São Gonçalo e nas lagoas Mirim e dos Patos, na metade sul e oeste do estado.

Na metade norte, os rios que merecem atenção são Paranhana, Sinos, Gravataí, Maquiné, Três Forquilhas, Passo Fundo, Várzea e os rios menores que deságuam no Taquari.

Já em Santa Catarina, a Defesa Civil também prevê aumento gradual do nível dos rios no Alto Vale do Itajaí. Alguns dos principais rios da região podem se aproximar do nível considerado de atenção para possíveis inundações. A bacia do rio Uruguai, nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, também merece atenção porque receberá a chuva prevista para os dois estados.

No Litoral Sul e no Planalto Sul, o aumento do nível dos rios pode provocar enxurradas e alagamentos, principalmente nas áreas onde os rios começam. Ainda existe o risco de alagamentos e enxurradas na Grande Florianópolis, Litoral Norte, Meio-Oeste, Médio Vale e Baixo Vale do Itajaí, onde córregos e rios menores podem transbordar.

Reprodução/redes sociais Granizo gigante atingiu Vichadero, no Uruguai, durante a madrugada desta sexta-feira (28)









Durante os temporais, as recomendações das autoridades são

Procure um local seguro, longe de janelas e de objetos que possam ser lançados pelo vento.

Em caso de ventos fortes, a população deve evitar ficar ou passar perto de árvores, placas, muros e postes de energia.

Durante chuvas intensas com alagamentos, não se deve atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões cobertos pela água.

Em áreas de encosta, é importante observar sinais que podem indicar risco de deslizamento, como trincas no solo, muros ou paredes inclinados, postes e árvores inclinados e água saindo da encosta.

Siga os avisos das Defesas Civis e deixe áreas de risco quando houver recomendação das autoridades.

ENTENDA: Sul terá três dias de chuva e vento, segundo previsão

Previsão para o fim de semana

No Rio Grande do Sul, a previsão indica temporais fortes entre sexta-feira (28) e segunda-feira (31), principalmente na metade norte do estado. Há risco de granizo, ventos acima de 90 km/h e chuva intensa, que pode provocar alagamentos e enxurradas. Em alguns pontos, o acumulado pode passar de 250 milímetros no período.

Em Santa Catarina, os temporais mais fortes devem atingir o estado entre sexta-feira (28) e segunda-feira (31). São esperadas chuvas intensas, ventos fortes, granizo e raios, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

A chuva deve se intensificar principalmente entre domingo (30) e segunda-feira (31). Os maiores volumes, de até 250 milímetros, são esperados no Planalto Sul e Litoral Sul.





Uruguai já registra estragos

Enquanto a chuva forte é esperada no Sul do Brasil, temporais já provocaram estragos no norte do Uruguai. Entre a noite de quinta-feira (27) e a madrugada de sexta, diferentes localidades registraram chuva intensa, granizo, ventos fortes, muitos raios, alagamentos e transbordamento de rios e córregos.

Em Vichadero, pedras de granizo maiores que um ovo de galinha atingiram casas. Cerca de 40 residências foram danificadas, principalmente nos telhados. Segundo o prefeito Mario López, mais de 100 pessoas poderiam ter sido afetadas. A cidade tem aproximadamente quatro mil habitantes.

Depois dos temporais, o Centro Coordenador de Emergências Departamentais (Cecoed) de Rivera foi acionado para ajudar as famílias atingidas. Caminhões do Exército também circularam pela cidade, enquanto lonas foram distribuídas para cobrir temporariamente os telhados danificados.