Reprodução/Veraartenoacrilico Chuva forte destrói barracas de feira em Belo Horizonte

Uma forte chuva atingiu Belo Horizonte neste domingo (30) e provocou alagamentos e transtornos em diferentes pontos da cidade. Na tradicional Feira Hippie, no Centro da capital mineira, comerciantes ficaram ilhados em meio à enxurrada, enquanto barracas foram destruídas pela força da água.





Imagens registradas durante a chuva mostram comerciantes e frequentadores buscando abrigo em marquises e tentando se proteger da água. Algumas das estruturas montadas para a feira ficaram destruídas ou danificadas.

Chuva supera média mensal em poucas horas

A intensidade da chuva chamou atenção pelos volumes registrados em um intervalo de apenas duas horas.

No Hipercentro, foram registrados 21 milímetros de chuva, quase o dobro da média esperada para todo o mês de agosto.

Na Região Oeste, o acumulado chegou a 54 milímetros, mais de cinco vezes a média climatológica prevista para todo o mês, que é de 10,6 milímetros.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, às 14h55 deste domingo, a Região Oeste registrava chuva classificada como extremamente forte.

Na Região Noroeste, a situação era de chuva moderada. Já nas regiões Nordeste e Leste, os registros indicavam chuva fraca.

Feira Hippie é atingida por enxurrada

A chuva provocou alagamentos na Feira Hippie, uma das atrações tradicionais do Centro de Belo Horizonte.

Com o grande volume de água, comerciantes tiveram dificuldades para deixar o local e ficaram cercados pela enxurrada. Barracas foram atingidas e algumas estruturas acabaram destruídas.

O temporal ocorreu durante um fim de semana de movimentação especial na região. Os três setores de alimentação da Feira Hippie, localizados nas ruas Espírito Santo, Álvares Cabral e Carandaí, funcionavam em horário especial para acompanhar a programação da Virada Cultural.





Chuva também afetou Virada Cultural

A tempestade interferiu na programação da Virada Cultural de Belo Horizonte.

Algumas atrações foram adiadas no início da tarde deste domingo por causa das condições meteorológicas. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, os palcos posteriormente retomaram as atividades.

O cronograma das apresentações passou a ser atualizado em tempo real nos canais oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte.