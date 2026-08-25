Reprodução/redes sociais Motociclista morre após colidir com ônibus em São Paulo.

Um homem de 62 anos morreu em um acidente envolvendo um ônibus e uma moto na manhã desta terça-feira (25), na Estrada do M’Boi Mirim, em frente ao Terminal Jardim Ângela , na Zona Sul de São Paulo, sentido centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h52, quando cinco viaturas foram empenhadas no atendimento à ocorrência. O SAMU foi acionado e confirmou a morte do homem no local.

Na chegada dos bombeiros, o motociclista estava inconsciente, em parada cardiorrespiratória, caído embaixo do ônibus.

Ele foi retirado pelas equipes de resgate, que chegaram a tentar manobras de salvamento, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Ocorrência



Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o Boletim de Ocorrência cita que o piloto da motocicleta colidiu contra veículo de passageiros da empresa Metrópole.

No momento do acidente, o ônibus operava pela linha 6840/10, terminal Jardim Jacira – terminal Capelinha, como informou a SPTrans, gestora do transporte público por ônibus da cidade de São Paulo.

Segundo a SSP, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita e colisão no 47º Distrito Policial de Capão Redondo.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans informaram que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando como ocorreu o acidente.





As duas faixas da via chegaram a ser bloqueadas, mas não houve desvios de linhas e o funcionamento dos ônibus seguiu normalmente.