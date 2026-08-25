PCSP/divulgação Polícia Civil de São Paulo

Um homem de 33 anos morreu após ser baleado dentro de uma academia no bairro Santana, em São José dos Campos (SP), na tarde desta terça-feira (25).





A Polícia Militar foi chamada às 13h59, depois que um homem armado entrou no estabelecimento e fez diversos disparos contra a vítima , que estava sentada em uma poltrona no hall de entrada. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima está sentada e é surpreendida por outro homem, que se aproxima e atira contra ela.

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Reprodução/redes sociais Autor dos disparos fugiu em motocicleta





O vídeo registra ao menos 14 disparos. Entre eles, há tiros que atingem a região da cabeça da vítima.

Após os disparos, o suspeito deixa a academia e foge acompanhado de outro homem em uma motocicleta preta. O veículo foi localizado abandonado às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).









Caso é investigado

A ocorrência foi encaminhada ao 4º Distrito Policial (DP) de São José dos Campos. A perícia foi acionada e exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML).

Horas depois, os homens foram presos em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, a 170 km de São José dos Campos (SP).

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São José dos Campos.

Reprodução Responsáveis pelos disparos foram presos em Itatiaia (RJ)





O iG procurou a academia para comentar o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.