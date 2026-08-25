Um homem de 33 anos morreu após ser baleado dentro de uma academia no bairro Santana, em São José dos Campos (SP), na tarde desta terça-feira (25).
A Polícia Militar foi chamada às 13h59, depois que um homem armado entrou no estabelecimento e fez diversos disparos contra a vítima , que estava sentada em uma poltrona no hall de entrada. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima está sentada e é surpreendida por outro homem, que se aproxima e atira contra ela.
O vídeo registra ao menos 14 disparos. Entre eles, há tiros que atingem a região da cabeça da vítima.
Após os disparos, o suspeito deixa a academia e foge acompanhado de outro homem em uma motocicleta preta. O veículo foi localizado abandonado às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).
Caso é investigado
A ocorrência foi encaminhada ao 4º Distrito Policial (DP) de São José dos Campos. A perícia foi acionada e exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML).
Horas depois, os homens foram presos em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, a 170 km de São José dos Campos (SP).
O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São José dos Campos.
O iG procurou a academia para comentar o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.