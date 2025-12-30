Reprodução Coroinha morre após acidente entre moto e ônibus em São José dos Campos

Uma adolescente de 17 anos morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite de domingo (28), na zona leste de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A vítima, Andreia Duque da Cunha, estava na garupa da moto e morreu no local da colisão. O caso é investigado pela Polícia Civil. A informação é do site O Vale.



Andreia era coroinha da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Canindu 1, na região norte da cidade. A morte da jovem causou forte comoção entre familiares, fiéis e moradores da comunidade, que prestaram homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais e durante o velório.



O acidente ocorreu por volta das 21h20, na avenida General Motors, no distrito de Eugênio de Melo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência envolvendo um ônibus da Viação Piracicabana e uma motocicleta. No local, as equipes de resgate encontraram duas vítimas: o condutor da moto, de 18 anos, que ficou ferido, e Andreia, que não resistiu aos ferimentos.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus, de 45 anos, relatou que seguia pela região da ponte do bairro Vista Verde, no sentido da avenida Juscelino Kubitschek, e afirmou ter realizado os procedimentos de segurança antes de entrar na via. Após concluir a manobra, disse ter ouvido um forte impacto. Ao descer do veículo, percebeu a motocicleta caída na parte traseira do ônibus e o motociclista parcialmente sob a parte dianteira do coletivo, indicando que ele teria sido arrastado.



O jovem de 18 anos sofreu diversas escoriações e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. O estado de saúde dele não foi detalhado.



O velório de Andreia foi realizado nesta segunda-feira (29), na Urbam, na região leste da cidade. O sepultamento ocorreu às 15h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana, na zona norte. Andreia completaria 18 anos no próximo dia 15 de janeiro.



A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Os investigadores vão apurar a conduta dos dois motoristas envolvidos no acidente, tanto do ônibus quanto da motocicleta, além de esclarecer a dinâmica da colisão. Exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação no distrito policial da área.