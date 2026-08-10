Divulgação/ Corpo de Bombeiros de SP Ônibus envolvido em acidente no Terminal Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo

Por volta das 6:30 desta segunda-feira (10), um ônibus invadiu a área de embarque do Terminal Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, após o motorista descer do transporte e não puxar o freio de mão. Segundo informações fornecidas pela SPTrans, o caso envolveu dois coletivos da companhia Metrópole.

De acordo com relatos, o motorista percebeu quando o veículo começou a se movimentar e tentou entrar novamente no ônibus para puxar o freio de mão, mas acabou sendo atingido pelo coletivo, imagens registradas no terminal mostram o motorista caído no chão após ser atingido pelo próprio ônibus, recebendo ajuda de funcionários do terminal. O estado de saúde do homem ainda não foi divulgado.

Enquanto estava em movimento, o ônibus também atingiu outro coletivo que estava no local. Os veículos envolvidos operavam pelas linhas 737A/10, que liga o Terminal Jardim Ângela ao Terminal Santo Amaro, e 675K/10, que faz o trajeto entre o Terminal Jardim Ângela e o Metrô Santa Cruz.

Logo após o acidente, o ônibus colidiu com um hidrante, que acabou danificado e provocou um grande vazamento de água dentro do terminal.

A SPTrans informou que equipes do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) estão apurando o caso; o Resgate foi acionado e será registrado um boletim de ocorrência.





Em nota, a empresa afirma que as plataformas de embarque das duas linhas foram realocadas para outras áreas dentro do terminal; o espaço em que o acidente ocorreu segue interditado.

Relato de passageiros

Em relato ao g1, uma passageira que estava no local afirmou que um dos veículos entrou na área de embarque e atingiu tudo o que estava pela frente, causando pânico entre as pessoas e gerando uma correria entre os passageiros que procuravam se proteger.

Segundo ela, a correria gerou uma aglomeração e deixou vários passageiros feridos, com pessoas caindo umas em cima das outras e se machucando.



Confira a nota da SPTrans na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes (SMT) e a SPTrans informam que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência registrada nesta segunda-feira (10), por volta das 6h30, no Terminal Jardim Ângela. O caso envolveu dois coletivos da Metrópole, um que operava pela linha 737A/10 Term. Jd. Ângela – Term. Sto. Amaro e outro pela linha 675K/10 Term. Jd. Ângela – Metrô Sta. Cruz. As linhas que atendem à plataforma onde aconteceu o caso foram realocadas para outras plataformas dentro do terminal. O Resgate foi acionado. Um boletim de ocorrência será registrado."

