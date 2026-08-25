Homem sendo resgatado após ficar soterrado ao cavar buraco em São Bernardo do Campo.
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Homem sendo resgatado após ficar soterrado ao cavar buraco em São Bernardo do Campo.

Um homem ficou soterrado nesta segunda-feira (24), após o solo desabar enquanto ele cavava um buraco em São Bernardo do Campo (SP). O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima, que ficou consciente durante todo o atendimento.


A ocorrência aconteceu na rua São Cristóvão, na região do Jardim das Orquídeas, bairro dos Alvarengas. 

Segundo os bombeiros, a  vítima ficou presa até aproximadamente a altura da cintura, em um ponto considerado de difícil acesso.

Regate

A ocorrência mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros, além de equipes do SAMU, Polícia Militar e Defesa Civil. 

A área foi isolada enquanto os socorristas trabalhavam para retirar a vítima com segurança, utilizando cordas.

Com o trabalho das equipes de socorro, o homem foi retirado do buraco sem ferimentos aparentes.

A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo para receber avaliação médica.


Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre as circunstâncias da escavação ou  o que teria provocado o desabamento do solo.

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