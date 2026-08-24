Reprodução/PMSP Principal suspeito por tentativa de feminicídio foi encontrado na Avenida Jabaquara.

O principal suspeito de uma tentativa de feminicídio foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (24), na Avenida Jabaquara, Zona Sul da capital paulista. O homem foi localizado por equipes do serviço de inteligência e da Força Tática após uma denúncia informar seu possível paradeiro.

A tentativa de feminicídio ocorreu no d ia 17 de agosto no Grajaú, também na Zona Sul de São Paulo. Os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, encontraram a mulher já desacordada, com ferimentos na cabeça e no rosto.

Ela havia sido encontrada por um de seus filhos, que havia acabado de voltar da escola e estava acompanhado pelo seu irmão mais novo. As duas crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à UPA para tratar dos ferimentos.

Suspeito

Durante o atendimento à ocorrência, os PMs identificaram o companheiro da vítima como o principal suspeito. Após colherem informações, os policiais iniciaram as buscas pelo homem.

Nesta segunda-feira, ao receberem uma denúncia apontando que o investigado estaria na Avenida Jabaquara, equipes do serviço de inteligência e da Força Tática do 3.º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram até o endereço indicado.





Os policiais militares encontraram o suspeito, o abordaram e levaram para o 25º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O acusado continua detido e o caso segue em andamento.