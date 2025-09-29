Homem morre em centro empresarial de São Paulo após ficar pendurado
Homem morre em centro empresarial de São Paulo após ficar pendurado

Uma pessoa morreu ao cair do quarto andar do Centro Empresarial do Aço, condomínio comercial localizado no Jabaquara, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (29). A ocorrência foi confirmada pelos bombeiros.

O homem tinha 48 anos e ficou pendurado por uma corda que se rompeu, enquanto trabalhava. O óbito foi confirmado no local.

Homem ficou pendurado

Uma fonte do iG que trabalha no local disse que as pessoas no prédio ficaram assustadas com a forma como a tragédia aconteceu.

''Ele estava fazendo a manutenção da limpeza dos vidros, e o pior que eu achei que o vidro quebrou e aí ele ficou pendurado na corda por alguns minutos, entre cinco e dez minutos, acredita? E aí não chegou socorro rapidamente, eu acho que não tinha estrutura para atender e o cara ficou lá pendurado'' , afirmou a fonte, sem se identificar.

Segundo testemunhas contaram ao iG, o homem aplicava um material nos vidros da parte interna do prédio quando se desprendeu, quebrou uma camada de vidro abaixo e ficou suspenso pela corda. Funcionários filmaram a cena antes da queda que tirou a vida do trabalhador.

De acordo com a polícia, sete viaturas foram enviadas ao local. O iG esteve no prédio e flagrou uma viatura da polícia retirando o corpo. Duas testemunhas contaram para a reportagem o que viram.

A única parte dos relatos que não coincidem foi se o homem chegou ou não a desmaiar antes de morrer. O restante dos relatos traz a mesma informação, de que o rapaz trabalhava quando o acidente aconteceu.

No prédio estão instalados empresas de diversos setores, como o bancário, automobilístico e eletrônico.

Em nota ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo informou que a Polícia Civil investigará se a empresa responsável descumpriu normas de segurança.

O iG tentou falar com a administradora do imóvel, mas ninguém atendeu. O espaço segue aberto.

