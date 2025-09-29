Uma pessoa morreu ao cair do quarto andar do Centro Empresarial do Aço, condomínio comercial localizado no Jabaquara, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (29). A ocorrência foi confirmada pelos bombeiros.
O homem tinha 48 anos e ficou pendurado por uma corda que se rompeu, enquanto trabalhava. O óbito foi confirmado no local.
Homem ficou pendurado
Uma fonte do iG que trabalha no local disse que as pessoas no prédio ficaram assustadas com a forma como a tragédia aconteceu.
''Ele estava fazendo a manutenção da limpeza dos vidros, e o pior que eu achei que o vidro quebrou e aí ele ficou pendurado na corda por alguns minutos, entre cinco e dez minutos, acredita? E aí não chegou socorro rapidamente, eu acho que não tinha estrutura para atender e o cara ficou lá pendurado'' , afirmou a fonte, sem se identificar.
Segundo testemunhas contaram ao iG, o homem aplicava um material nos vidros da parte interna do prédio quando se desprendeu, quebrou uma camada de vidro abaixo e ficou suspenso pela corda. Funcionários filmaram a cena antes da queda que tirou a vida do trabalhador.
De acordo com a polícia, sete viaturas foram enviadas ao local. O iG esteve no prédio e flagrou uma viatura da polícia retirando o corpo. Duas testemunhas contaram para a reportagem o que viram.
A única parte dos relatos que não coincidem foi se o homem chegou ou não a desmaiar antes de morrer. O restante dos relatos traz a mesma informação, de que o rapaz trabalhava quando o acidente aconteceu.No prédio estão instalados empresas de diversos setores, como o bancário, automobilístico e eletrônico.
Em nota ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo informou que a Polícia Civil investigará se a empresa responsável descumpriu normas de segurança.
O iG tentou falar com a administradora do imóvel, mas ninguém atendeu. O espaço segue aberto.