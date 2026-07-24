Divulgação Polícia Civil Bahia

Um homem de 43 anos foi preso após tentar matar a companheira, de 31 anos, e os dois enteados. O caso foi registrado em uma cidade do interior da Bahia e o suspeito foi detido nesta quinta-feira (23), após se entregar à polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido nesta última segunda-feira (20), após o homem chegar em casa apresentando sinais de embriaguez.

O casal vivia em uma casa no povoado de Calunga, na zona rural do município de Santa Bárbara, na Bahia.

Segundo testemunhas, ele passou a agredir a companheira, motivado por ciúmes. Ele tentou matar a mulher utilizando uma arma branca.

Os dois filhos da vítima estavam em casa no momento da briga e foram defender a mãe. Eles também foram atingidos pela arma.

Após o crime, a Polícia Civil passou a investigar o caso. Nesta quinta-feira, o suspeito compareceu espontaneamente à Delegacia Territorial de Santa Bárbara para prestar depoimento, acompanhado de um advogado.

Na delegacia, ele foi informado da decisão judicial e os policiais cumpriram mandado de prisão.

O suspeito foi preso e vai responder por tentativa de feminicídio e dupla tentativa de homicídio.



