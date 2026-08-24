Foto: CCR RioSP Pedágio na Rodovia Presidente Dutra

O pedágio da Rodovia Presidente Dutra ficará mais caro a partir de 1º de setembro de 2026. O reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afeta as praças de Jacareí e Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, região do interior de São Paulo.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (21). Para veículos de passeio, o aumento será de R$ 0,10 em Jacareí e R$ 0,20 em Pindamonhangaba. O reajuste também altera os valores cobrados de caminhões, ônibus e veículos com reboque ou semirreboque.

LEIA MAIS: Golpe usa Free Flow para enganar motoristas; veja como evitar

Quanto vai custar em Jacareí

Na praça de Jacareí, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passará de R$ 8,10 para R$ 8,20.

A cobrança para motos continua isenta.

Confira a tabela completa:

Tabela gerada por IA Valores pedágio Via Dutra - praça de Jacareí





E em Pindamonhangaba?

Em Pindamonhangaba, o valor para automóveis, caminhonetes e furgões passará de R$ 16,90 para R$ 17,10, uma diferença de R$ 0,20.

Para os veículos mais pesados, o impacto é maior. Um caminhão de seis eixos, por exemplo, terá a tarifa elevada de R$ 101,40 para R$ 102,60.

Assim como em Jacareí, as motos permanecem isentas.

Veja todos os novos valores:

Tabela gerada por IA Valores pedágio Via Dutra - praça de Pindamonhangaba





Reajuste ficou abaixo da inflação

Segundo a ANTT, o reajuste médio aplicado em 2026 ficou em 1,32%, abaixo da inflação acumulada de 4,56%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período considerado.

O último aumento das tarifas nessas praças havia sido aplicado em setembro de 2025.

Dutra é uma das principais ligações entre SP e Rio

A Rodovia Presidente Dutra é uma das principais rotas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O trecho concentra intenso movimento de carros, ônibus e veículos de carga, especialmente entre cidades do Vale do Paraíba.

Com a mudança, quem utiliza a estrada com frequência deverá considerar os novos valores no custo das viagens a partir de setembro.