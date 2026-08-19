Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Dias na capital seguem quentes e sem nuvens

São Paulo segue com o clima estável nesta quarta-feira (19), com a madrugada trazendo uma leve sensação de frio e os termômetros registrando uma média de 16ºC pela manhã, segundo as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nas próximas horas o sol aparece e deve predominar no resto do dia, favorecendo a elevação das temperaturas que podem facilmente alcançar a marca de 31°C. Com as temperaturas elevadas, o tempo segue seco e os percentuais mínimos de umidade do ar podem atingir em torno dos 30%; alguns bairros da capital podem registrar valores ligeiramente abaixo.

A onda de calor que atinge São Paulo foi alertada pela Defesa Civil do Estado na última quinta-feira (13) e ela segue presente até a próxima quinta-feira (20). O cenário se dá devido a uma massa de ar quente que circula no território paulista, causando baixas umidades e altas temperaturas através do estado.

O cenário atmosférico será mantido amanhã (20), com a manhã apresentando poucas nuvens e clima ameno, por volta dos 16°C. No decorrer do dia, o sol aparece e eleva novamente as temperaturas, que podem atingir os 32°C, com índices mínimos de umidade do ar próximos aos 30%.

Em nenhum dos dois dias há previsão de chuva. De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo, historicamente, agosto é o mês que menos chove na Capital paulista. Até então, foram acumulados somente 27,0mm de chuva, o que corresponde a 90,9% da média prevista para o mês.

Em dias secos como esses, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha a hidratação, umidificar ambientes fechados sempre que possível e sempre que possível e não se exponha ao sol durante os horários de calor extremos.





Tempo muda no final de semana

Após veranico, a previsão indica que um novo ciclone extratropical vindo do sul afeta São Paulo, trazendo uma frente fria e ventos fortes para o estado a partir desta sexta-feira (21). A onda de calor intenso e umidade baixa dará lugar à chuva e à queda acentuada nas temperaturas.

De acordo com a Defesa Civil, a partir de sábado (22), a temperatura cai de forma significativa em todas as regiões do estado e a condição fica presente durante todo o fim de semana.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Quarta-feira (19): Mínima de 16°C, máxima de 31°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.

- Quinta-feira (20): Mínima de 16°C, máxima de 32°C. Dia de sol, com muitas nuvens à tarde.

- Sexta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (22): Mínima de 11°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens durante o dia

- Domingo (23): Mínima de 12°C, máxima de 23°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol

- Segunda-feira (24): Mínima de 13°C, máxima de 19°C.Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

