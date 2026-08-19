Um novo ciclone extratropical previsto para se formar entre esta quarta-feira (19) e a madrugada de quinta-feira (20) vai provocar mudança no tempo em várias regiões do Brasil, começando pelo Sul e chegando até o Sudeste.
O fenômeno deve provocar temporais e fortes rajadas de vento no Sul antes de avançar em direção ao Sudeste, atingindo São Paulo e Rio de Janeiro a partir de sexta-feira (21), com ventania acima de 70 km/h.
De acordo com os meteorologistas, o ciclone extratropical, associado a uma nova frente fria, vai se organizar e ntre o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e o Paraguai. Com a frente fria, volta a entrar ar frio sobre o Rio Grande do Sul e a temperatura vai começar a ter uma acentuada queda já ao longo da quinta-feira.
Neste cenário, segundo a Climatempo, as tempestades devem se concentrar principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva forte, trovoadas, descargas elétricas, possibilidade de granizo e rajadas de vento entre 60 km/h e 80 km/h. A Região Metropolitana de Porto Alegre também poderá registrar temporais.
Ainda na quinta, o fenômeno começa a se espalhar pelo país e atingirá também Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul. Nestes estados há risco de ventania.
Já na sexta, o sistema avança para o Sudeste como uma frente fria e a previsão é de rajadas de vento fortes em São Paulo e Rio de Janeiro.
No final de julho, os dois estados sofreram com tempestades e rajadas de vento forte que superaram 100km/h em várias regiões e deixaram mortes. Na cidade do Rio, um redemoinho varreu a região central e causou muito prejuízos. Já no litoral de São Paulo, o mar agitado assustou os moradores e as rajadas de vento mataram um homem em situação de rua.
Frio no Sul
Também a partir de sexta-feira, o ar frio de origem polar vai atuar com força por vários dias, mantendo as noites e o amanhecer muito frios, com temperaturas abaixo dos 10°C em praticamente todo o Rio Grande do Sul.
O maior impacto será sentido, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na metade oeste do Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas próximas às fronteiras com Uruguai e Argentina, mas outras regiões também poderão ser afetadas.
O ciclone extratropical
A Climatempo explica que a formação do ciclone está relacionada ao aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul da América do Sul.
O processo de ciclogênese — nome dado à formação e intensificação de um ciclone — também contribuirá para a organização de uma frente fria.
O que fazer sob a ameaça
De acordo com orientações divulgadas pela Defesa Civil, é recomendável:
- Evitar áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;
- Recolha objetos soltos em varandas e quintais;
- Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;
- Nunca atravesse áreas alagadas;
- Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;
- Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).