FreePik Ciclone deve chegar no Sudeste na sexta-feira (21)

Um novo ciclone extratropical previsto para se formar entre esta quarta-feira (19) e a madrugada de quinta-feira (20) vai provocar mudança no tempo em várias regiões do Brasil, começando pelo Sul e chegando até o Sudeste.

O fenômeno deve provocar temporais e fortes rajadas de vento no Sul antes de avançar em direção ao Sudeste, atingindo São Paulo e Rio de Janeiro a partir de sexta-feira (21), com ventania acima de 70 km/h.

De acordo com os meteorologistas, o ciclone extratropical, associado a uma nova frente fria, vai se organizar e ntre o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e o Paraguai. Com a frente fria, volta a entrar ar frio sobre o Rio Grande do Sul e a temperatura vai começar a ter uma acentuada queda já ao longo da quinta-feira.

Neste cenário, segundo a Climatempo, as tempestades devem se concentrar principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva forte, trovoadas, descargas elétricas, possibilidade de granizo e rajadas de vento entre 60 km/h e 80 km/h. A Região Metropolitana de Porto Alegre também poderá registrar temporais.

Ainda na quinta, o fenômeno começa a se espalhar pelo país e atingirá também Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul. Nestes estados há risco de ventania.

Já na sexta, o sistema avança para o Sudeste como uma frente fria e a previsão é de rajadas de vento fortes em São Paulo e Rio de Janeiro.

No final de julho, os dois estados sofreram com tempestades e rajadas de vento forte que superaram 100km/h em várias regiões e deixaram mortes. Na cidade do Rio, um redemoinho varreu a região central e causou muito prejuízos. Já no litoral de São Paulo, o mar agitado assustou os moradores e as rajadas de vento mataram um homem em situação de rua.

Frio no Sul

Também a partir de sexta-feira, o ar frio de origem polar vai atuar com força por vários dias, mantendo as noites e o amanhecer muito frios, com temperaturas abaixo dos 10°C em praticamente todo o Rio Grande do Sul.

O maior impacto será sentido, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na metade oeste do Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas próximas às fronteiras com Uruguai e Argentina, mas outras regiões também poderão ser afetadas.

O ciclone extratropical

A Climatempo explica que a formação do ciclone está relacionada ao aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul da América do Sul.

O processo de ciclogênese — nome dado à formação e intensificação de um ciclone — também contribuirá para a organização de uma frente fria.

O que fazer sob a ameaça

De acordo com orientações divulgadas pela Defesa Civil, é recomendável:

- Evitar áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;

- Recolha objetos soltos em varandas e quintais;

- Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;

- Nunca atravesse áreas alagadas;

- Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;

- Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).