WSU Ondas de calor mortais devem ser mais frequentes nos próximos anos

Um veranico passou a atuar sobre o Brasil nesta última quarta-feira (12). A condição trouxe um calor para uma área ainda maior do país e deve seguir nos próximos dias, até a próxima quarta-feira (19).

Com a condição, a previsão indica tardes cada vez mais quentes e secas, especialmente no Centro-Oeste. Neste veranico, o aumento das temperaturas está associado à presença de uma grande massa de ar seco e quente que atinge o interior do Brasil.

A condição dificulta a chegada do ar frio e reduz a formação de nuvens, trazendo mais horas de sol. Com isso, o calor se acumula durante as tardes.

Em alguns pontos, as temperaturas devem ficar ao menos 3°C acima da média de agosto, podendo chegar a 5°C em alguns dias.

O episódio é classificado como veranico, e não como onda de calor, porque as temperaturas mais altas não devem permanecer com a mesma intensidade por pelo menos cinco dias.

As madrugadas também devem ter temperaturas mais amenas.

Mas, assim como as ondas de calor, o veranico também traz riscos à população, que deve ficar atenta durante o período.

Além do desconforto térmico, as condições podem provocar queda da umidade do ar, aumento do risco de incêndios, redução da umidade do solo e impactos na agricultura.

Durante ondas de calor, os riscos à saúde são maiores devido à persistência das altas temperaturas, podendo ocorrer desidratação e estresse térmico.

Mas o que difere um veranico de uma onda de calor?

Veranico

O veranico é caracterizado por um período de pelo menos quatro dias consecutivos de tempo seco, sol forte e temperaturas acima da média durante o outono ou inverno.

De acordo com a especialista da Tempo OK, Maria Clara Sassaki, o fenômeno normalmente está associado à atuação de sistemas de alta pressão e bloqueios atmosféricos.

Veranico é um período de calor acima do esperado para a época, geralmente durante o outono ou inverno, que se estende por vários dias. O fenômeno costuma estar associado à atuação de sistemas de alta pressão e bloqueios atmosféricos, que reduzem a formação de nuvens e a ocorrência de chuva, favorecendo tardes quentes e secas e noites mais amenas." especialista da Tempo OK, Maria Clara Sassaki

Assim como as ondas de calor, o veranico também está associado a bloqueios atmosféricos, que dificultam o avanço de frentes frias.

Tânia Rêgo/Agência Brasil Ondas de calor resultam de mudanças climáticas nos últimos 60 anos





Onda de Calor

As ondas de calor vêm se tornando mais frequentes e intensas, impulsionadas pelas mudanças climáticas que agravam as condições do clima em diversas regiões do planeta.

Esses eventos são caracterizados por temperaturas muito elevadas, acima dos padrões esperados para a região e o período do ano, podendo se prolongar por vários dias ou até mesmo meses.

A Organização Mundial Meteorológica (OMM) define as ondas de calor como períodos em que as temperaturas máximas ficam, no mínimo, 5°C a 7°C acima da média por, pelo menos, cinco dias consecutivos.

O órgão também afirma que a intensidade das ondas de calor varia. Em níveis mais baixos, grande parte da população consegue suportar os efeitos do calor, mas, conforme ele se torna mais intenso, grupos vulneráveis e pessoas com doenças pré-existentes precisam ser alertados para adotar medidas de proteção.

Em 2023, o Brasil enfrentou nove ondas de calor, e em 2024, oito. E em um período de apenas dois meses em 2025, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou três episódios.

A principal diferença para o veranico é na intensidade e na persistência do calor, conforme explicou a especialista da Tempo OK.

A diferença está principalmente na intensidade e na persistência do calor. No veranico, as temperaturas se elevam, sobretudo durante o dia, enquanto as noites tendem a apresentar maior resfriamento. Já a onda de calor envolve temperaturas elevadas por vários dias, inclusive durante a noite, e pode ocorrer em qualquer estação. Ambos podem estar relacionados a bloqueios atmosféricos, que dificultam o avanço de frentes frias e mantêm o ar quente sobre uma região." especialista da Tempo OK, Maria Clara Sassaki

Mesmo sendo distintas, as condições também estão relacionadas com o El Niño, que favorece períodos mais quentes.

El niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.

Episódios de El Niño também favorecem a formação de períodos mais quentes, como os veranicos e ondas de calor, conforme explicou a especialista da Tempo OK, Maria Clara Sassaki.

Em alguns episódios, condições oceânicas e atmosféricas de grande escala, como o El Niño, podem favorecer alterações na circulação atmosférica e contribuir para períodos mais quentes e secos em determinadas regiões." especialista da Tempo OK, Maria Clara Sassaki





Atualmente, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico segue crescendo em ritmo acelerado. Sendo assim, o Super El Niño segue ganhando força e está prestes a alcançar a categoria de intensidade muito forte.



