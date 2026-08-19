Inmet/Reprodução Frente fria muda o tempo e coloca o Brasil em alerta total

Um novo ciclone extratropical está previsto para se formar entre esta quarta-feira (19) e a madrugada de quinta-feira (20). O fenômeno vai mudar o tempo em várias regiões do país, que já está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

São ao menos sete avisos, que atingem todas as regiões do país.

De acordo com o Inmet, o ciclone favorece a formação de tempestades e queda de temperatura na Região Sul e em uma pequena parte do Mato Grosso do Sul, já nesta quarta-feira (19).

Ainda hoje, as chuvas intensas também atingem o oeste da Amazônia e o leste do Nordeste, enquanto a baixa umidade do ar persiste na área central do país.

Sendo assim, para a região Sul, há um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. O aviso atinge todo o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Paraná e uma pequena parte do Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Há também o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Ainda de acordo com o Instituto, a atuação do ciclone favorece o transporte de ar frio e vai dar origem a uma frente fria, que vai derrubar as temperaturas nesses pontos.

Com isso, nesta quinta-feira (20), as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 10 °C no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e em grande parte do interior do Rio Grande do Sul.

Chuvas intensas

Um outro alerta que atinge o Brasil é o de chuvas intensas. O aviso atinge duas regiões diferentes, em diferentes áreas, sendo o pior deles para o Nordeste, onde há um alerta laranja de perigo.

O alerta abrange a Região Metropolitana de Recife, o Agreste Pernambucano, a Mata Pernambucana, o Leste Alagoano e o Agreste Alagoano.

Segundo o Inmet, é esperada chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Há também um aviso amarelo de perigo potencial para as chuvas intensas. Eles abrangem uma área maior do leste da Paraíba.

O Nordeste também está sob aviso amarelo de perigo potencial para ventos costeiros em toda a faixa do litoral norte da região, entre o Rio Grande do Norte, toda a faixa litorânea do Ceará e do Piauí e o litoral leste do Maranhão.

As chuvas intensas também atingem parte do Norte, em que há também o alerta amarelo para o Sudoeste Amazonense, Vale do Acre, Sul Amazonense, Vale do Juruá e Norte Amazonense.

De acordo com o Inmet, há chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Há também o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Baixa umidade do ar

O Brasil segue com a previsão de baixa umidade do ar em grande parte do Centro-Oeste e em áreas do Norte, Nordeste e Sudeste.

Sendo assim, alguns pontos podem registrar temperaturas máximas significativamente acima da média, conforme informou o Inmet.

Devido a essas condições, há um alerta amarelo e outro laranja para baixa umidade relativa do ar.

O aviso é de perigo e perigo potencial, com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Além disso, também há o risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

Os alertas de baixa umidade do ar atingem grande parte do Brasil, abrangendo todos os estados do Centro-Oeste, além de grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e do Norte.

Veja todas as cidades e regiões atingidas pelos alertas aqui.





