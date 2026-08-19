Reprodução/redes sociais Alice Nitz

O homem suspeito de matar Alice Nitz, de 14 anos, foi preso preventivamente na noite desta terça-feira (18), em Encantado, na Região dos Vales do Rio Grande do Sul. O investigado é ex-companheiro da mãe da adolescente e, por isso, também era considerado ex-padrasto da vítima.

Segundo a Brigada Militar, a prisão ocorreu por volta das 21h, na residência do suspeito, no bairro Jardim do Trabalhador. O homem teria tentado fugir, mas foi localizado e detido pelos policiais. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado.

O crime aconteceu na segunda-feira (17). Alice foi encontrada morta na casa onde o suspeito morava. A Polícia Civil investiga o caso como

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, o investigado manteve um relacionamento com a mãe de Alice durante aproximadamente 13 anos. Os dois haviam terminado a relação cerca de um mês antes do crime.

A investigação considera a relação familiar entre o homem e a adolescente uma das circunstâncias relevantes para esclarecer a motivação e a dinâmica do assassinato.

Segundo a Brigada Militar, o suspeito teria admitido a autoria do crime à própria cunhada. A polícia, porém, ainda apura as circunstâncias da declaração e reúne elementos para esclarecer o caso.

Corpo foi encontrado pelo irmão do suspeito

O corpo da adolescente foi localizado pelo irmão do investigado, que também morava na residência.

Após o crime, o suspeito deixou o local e passou a ser procurado pelas autoridades. A prisão ocorreu horas depois, ainda na noite de terça-feira.

A Polícia Civil segue responsável pela investigação e deverá analisar as circunstâncias da morte, além de reunir provas que possam esclarecer a motivação e a autoria do crime.

A principal linha de investigação é a de feminicídio, modalidade de homicídio praticado contra mulher em contexto de violência de gênero.

Como Alice tinha 14 anos, o caso também envolve a proteção especial prevista para crianças e adolescentes. A classificação definitiva do crime dependerá do avanço da investigação e da análise das circunstâncias pelas autoridades.

Até o momento, a defesa do suspeito não havia sido localizada para apresentar manifestação sobre o caso. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento.

A prisão realizada pela Brigada Militar é de natureza preventiva. O suspeito foi conduzido à delegacia após ser localizado na própria residência.



