Trem da linha 8 - Diamante
Motiva Trilhos
Trem da linha 8 - Diamante

Após dois dias seguidos com descarrilamentos de trens na Linha 8 - Diamante, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) cobrou explicações urgentes da concessionária. O pedido inclui a possibilidade de instaurar um processo sancionatório que pode levar a uma multa entre R$ 40 mil e R$ 4 milhões.

O pedido da ArteSP para a ViaMobilidade, empresa responsável pela concessão da linha onde ocorreram os descarrilamentos, exige que a concessionária produza um relatório técnico completo com as causas do incidente e as medidas de prevenção e segurança que devem ser adotadas.

De acordo com nota emitida, a agência apura as circunstâncias dos descarrilamentos e fará uma análise rigorosa da documentação apresentada pela concessionária, que pode levar a penalidades para a responsável pela Linha 8 - Diamante.

“A agência fará avaliação técnica rigorosa da documentação e poderá instaurar processo sancionatório para aplicação das penalidades cabíveis, incluindo multa entre R$ 40 mil e R$ 4 milhões.” Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP)


Descarrilamentos

Dois trens descarrilaram na quinta-feira (13) e sexta-feira (14) na Linha 8 de São Paulo. As falhas causaram atraso para os usuários do trecho, além de provocar aumento no fluxo de passageiros em outras vias e estações.

Na quinta-feira, o descarrilamento aconteceu por volta das 17h30, próximo à estação Júlio Prestes, causando o fechamento da plataforma próximo ao horário de maior movimento de passageiros na capital paulista.


De acordo com a ViaMobilidade, o trem estava fora de operação, transitava em baixa velocidade e não levava passageiros no momento do descarrilamento. A concessionária explicou que o acidente aconteceu quando o veículo passava por um aparelho de mudança de via.

descarrilamento de sexta-feira ocorreu também perto do horário de pico, por volta das 17h15, entre as estações Comandante Sampaio e Osasco. Apesar de levar passageiros no momento do acidente, ninguém ficou ferido, mas os passageiros tiveram que descer do trem e ir andando sobre os trilhos até a próxima estação.


A ViaMobilidade, que também administra a Linha 9 - Esmeralda, terá que prestar esclarecimentos sobre os incidentes seguidos no trecho sob sua administração. 

O iG contatou a ViaMobilidade, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O canal segue aberto para manifestações.

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