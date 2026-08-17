Marcos Santos/USP Imagens Fuvest

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abriu nesta segunda-feira (17) as inscrições para o vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP).

Ao todo, são ofertadas 8.147 vagas:

4.888 vagas para candidatos da modalidade Ampla Concorrência;

2.053 vagas para candidatos egressos de escolas públicas (EP);

1.206 vagas para candidatos egressos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP/PPI).

A taxa custa R$ 288. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial da fundação até as 12h do dia 9 de outubro.

Novidades

A primeira fase está marcada para 1 de novembro e tem novidades a partir deste ano. A etapa contava com 90 questões em edições anteriores e passará a ter 80, com o mesmo tempo de duração de cinco horas.

Segundo a Fuvest, a mudança acompanha a evolução da prova ampliando a interdisciplinaridade por meio de questões que exigem do candidato a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes áreas.

Já a segunda fase, prevista para os dias 6 e 7 de dezembro, será composta por 22 questões discursivas e uma redação.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 26 de janeiro.

Acessibilidade

A partir desta segunda-feira (17), os candidatos também poderão solicitar recursos para condições específicas, como tempo adicional, cadeira de rodas, prova em braille, sala de amamentação, uso de aparelho auditivo próprio, intérprete de Libras, prova ampliada e outros recursos de acessibilidade.

As orientações e os procedimentos necessários estão disponíveis para consulta no Guia de Inclusão 2027.

Calendário da Fuvest 2027

Encerramento das inscrições: 9 de outubro

Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase: 21 de outubro

Prova da 1ª Fase: 1º de novembro

Divulgação dos convocados e dos locais de prova da 2ª Fase: 23 de novembro

Provas da 2ª Fase: 6 e 7 de dezembro

Provas de Competências Específicas: 8 a 11 de dezembro

Divulgação da 1ª Chamada para matrícula: 26 de janeiro de 2027

*Estagiária sob supervisão



