Reprodução Carga roubada na Avenida Brasil

Um caminhão foi roubado e o motorista feito de refém por criminosos nesta segunda-feira (17) em meio a Avenida Brasil, na altura de Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Uma carreta da Superior Transportes foi roubada por bandidos na Av Brasil, altura de Acari, os marginais levaram a carreta e o carregamento para dentro da comunidade do Amarelinho. pic.twitter.com/GoeA8hCIFz — Informe RJO (@InformeRJO) August 17, 2026



Como é possível ver em vídeos gravados por motoristas que circulavam na via durante a ação, os bandidos obrigaram o funcionário da empresa que transportava a carreta a levar a carga para a Comunidade do Amarelinho, que fica na região.

Depois, imagens aéreas da TV Record conseguiram flagrar o momento em que toda a carga que havia no caminhão estava sendo descarregada próximo ao Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) da comunidade.

Durante o momento em que o conteúdo do caminhão está sendo descarregado, é possível ver que boa parte da carga era de bebidas





Polícia investiga o caso



Reprodução 41° BPM (Irajá)





Em contato com o iG, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que agentes do 41º BPM (Irajá) atuam na ocorrência que segue em andamento.

O iG também tentou contato com a “Superior transportes”, empresa responsável pelo caminhão roubado, mas não obteve resposta.O espaço segue em aberto para esclarecimentos por parte da empresa.

A identidade e estado de saúde do motorista ainda não foram informados.