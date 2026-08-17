Um caminhão foi roubado e o motorista feito de refém por criminosos nesta segunda-feira (17) em meio a Avenida Brasil, na altura de Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Depois, imagens aéreas da TV Record conseguiram flagrar o momento em que toda a carga que havia no caminhão estava sendo descarregada próximo ao Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) da comunidade.Durante o momento em que o conteúdo do caminhão está sendo descarregado, é possível ver que boa parte da carga era de bebidas
Como é possível ver em vídeos gravados por motoristas que circulavam na via durante a ação, os bandidos obrigaram o funcionário da empresa que transportava a carreta a levar a carga para a Comunidade do Amarelinho, que fica na região.
Polícia investiga o caso
Em contato com o iG, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que agentes do 41º BPM (Irajá) atuam na ocorrência que segue em andamento.O iG também tentou contato com a “Superior transportes”, empresa responsável pelo caminhão roubado, mas não obteve resposta.O espaço segue em aberto para esclarecimentos por parte da empresa. A identidade e estado de saúde do motorista ainda não foram informados.