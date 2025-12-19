Reprodução Suspeito preso aparece nas imagens de segurança com os homens que efetuaram o roubo

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (18) o segundo suspeito de participar do roubo de obras de arte e documentos históricos na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro de São Paulo. O primeiro suspeito já havia sido detido no último dia 8. As informações foram confirmadas pelo Portal iG junto à Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP).

Dois criminosos armados invadiram o local, uma das bibliotecas mais tradicionais da capital paulista, e roubaram 13 obras de arte na manhã de 7 de dezembro. As investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar e prender um terceiro suspeito, já identificado, e recuperar as obras.

Prisão de suspeitos

Bandidos roubam obras da Biblioteca Mário de Andrade em SP





O suspeito detido nesta quinta é apontado por ajudar fuga da dupla que entrou na biblioteca durante o roubo. Luís do Carmo, conhecido como Magrão, foi identificado por meio das câmeras do Smart Sampa, segundo apuração da TV Globo.

Ele é o homem que aparece caminhando ao lado de um dos suspeitos presos, Felipe Quadra, que carregava as obras roubadas, o que permitiu individualizar sua participação no crime.

Felipe dos Santos Fernandes Quadra está detido desde 8 de dezembro. O outro suspeito que aparece nas imagens durante o roubo já foi identificado e é procurado pela polícia.

Relembre o crime

A dupla de criminosos invadiu a Biblioteca Mário de Andrade e rendeu uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local no momento da ação. Em seguida, os dois seguiram até a cúpula de vidro do prédio, na Rua da Consolação, na região da República, onde estavam expostos os materiais.

No espaço, eles colocaram oito quadros e diversos documentos históricos dentro de uma sacola de lona antes de deixar o local pela saída principal. Imagens feitas após o crime mostram os nichos e paredes vazios onde estavam as obras subtraídas.

Vigilantes acionaram policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados no dia. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.





Imagens de câmeras do sistema SmartSampa, programa da Prefeitura de São Paulo que utiliza câmeras com reconhecimento facial, ajudaram a Polícia Civil a identificar dois suspeitos.

Em um vídeo de pouco mais de um minuto, uma van azul aparece estacionada às 10h43 na Rua João Adolf, a cerca de quatro minutos a pé da Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação. Dois homens descem do veículo, caminham pela calçada e, minutos depois, retornam. Em seguida, um deles, vestindo camiseta clara, é visto retirando duas telas da van e seguindo a pé pela calçada.

Foram roubadas oito gravuras de Henri Matisse e cinco gravuras de Candido Portinari, da obra “Menino de Engenho”.