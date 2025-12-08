Reprodução Instagram Bandidos roubam obras da Biblioteca Mário de Andrade em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (8), um dos suspeitos de roubar obras de arte e documentos históricos na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro da capital, neste domingo (7).

Leia mais: Bandidos roubam obras da Biblioteca Mário de Andrade em SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), a identificação de dois suspeitos do roubo foi possível com a ajuda de câmeras de segurança do sistema Muralha Paulista.

As câmeras flagraram os dois homens andando pela Rua João Adolfo com as obras roubadas. A partir de análise das imagens, a polícia identificou os dois suspeitos.



Nesta segunda, um deles foi localizado e preso na região central da cidade.



Por meio de nota encaminhada ao Portal iG, a SSP/SP informou que o suspeito foi localizado por equipes da 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), que continuam nas ruas em diligências para localizar as obras de arte roubadas.



O segundo suspeito segue sendo procurado pelas autoridades policiais.

A dupla invadiu a Biblioteca, rendeu um vigilante e um casal de idosos e colocou documentos e oito quadros em uma sacola de lona. Posteriormente, eles fugiram pela saída principal.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e realizou buscas pela região, mas não encontrou os suspeitos.



O caso foi registrado 2° Distrito Policial, no Bom Retiro, mas as investigações prosseguiram pela 1ª Cerco.



A SSP esclarece também que o homem detido está sendo encaminhado à delegacia, onde o caso será registrado.



Ainda de acordo com informações das autoridades, foram levadas oito gravuras de Henri Matisse e cinco gravuras de Candido Portinari, da obra “Menino de Engenho”.





Elas eram pertencentes à exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade".



A Prefeitura de SP também acionou a Polícia Internacional ( Interpol), por meio da Polícia Federal, para impedir que as obras roubadas na Biblioteca Mário de Andrade saiam do país.





