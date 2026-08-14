Divulgação TIC Trens Linha 7-Rubi

As linhas 7 - Rubi, 10 - Turquesa e 11 - Coral terão alterações em suas operações devido a obras de manutenção e melhorias neste sábado (15) e domingo (16). Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o atendimento a passageiros terá que ser modificado em determinados horários.

Linha 10 - Turquesa

Neste sábado à noite, das 22h30 até o final da operação, a Linha 10 não vai fazer o percurso entre a estação da Luz e Palmeiras-Barra Funda por conta de serviços executados pela TIC Trens no trecho. A opção recomendada é que passageiros utilizem a Linha 11 - Coral durante a intervenção.

Na manhã de domingo, entre 7h e 9h, a Linha 10 vai funcionar somente na plataforma 1 em Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, nos dois sentidos. Depois, entre 10h e meio-dia, em Rio Grande da Serra, os passageiros devem utilizar a plataforma 2, devido a manutenções no trecho.

Linha 11 - Coral

Das 8h às 17h de domingo, os passageiros da Linha 11, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Calmon Viana. A alteração será para revisão de conexões das placas fotovoltaicas no telhado da plataforma 1.

Funcionários das linhas estarão à disposição para ajudar os passageiros nos deslocamentos. Todas as mudanças na operação estarão sendo informadas por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

Linha 7 - Rubi

Um serviço de manutenção na Linha 7 - Rubi fará com que sejam paralisadas as viagens diretas entre as estações Barra Funda e Jundiaí, no domingo, sendo necessário que os passageiros troquem de trem na estação de Francisco Morato.

Das 4h até a meia-noite de domingo, os trens vão circular por uma única via entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, com embarque e desembarque ocorrendo na mesma plataforma nos dois sentidos.

De acordo com a concessionária, o intervalo médio entre os trens será de aproximadamente 12 minutos entre Barra Funda e Francisco Morato e de cerca de 30 minutos entre Morato e Jundiaí.

Resumo

Sábado

Linha 10 - Turquesa: não funciona entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz a partir das 22h30.

Linha 10 - Turquesa: passageiros deverão utilizar Linha 11 - Coral durante as manutenções.

Domingo

Linha 10 - Turquesa: entre 7h e 9h, funciona somente na plataforma 1, nos dois sentidos, nas estações Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.

Linha 10 - Turquesa: das 10h às 12h, terá embarque e desembarque dos trens em ambos os sentidos pela plataforma 2 na Estação Rio Grande da Serra.

Linha 11 - Coral: das 8h às 17h, os passageiros em ambos os sentidos devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Calmon Viana.

Linha 7 - Rubi: viagens diretas paralisadas entre as estações Barra Funda e Jundiaí. Necessária troca de trem na estação de Francisco Morato.

Linha 7 - Rubi: das 4h até meia-noite, trens em via única entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. Embarque na mesma plataforma nos dois sentidos.





Roubo de cabos

A Linha 7 - Rubi precisou operar em velocidade reduzida desde o final da manhã da quarta-feira (12) devido a uma falha na sinalização provocada por furto de cabos.

Segundo a concessionária, a interferência afetou o trecho entre as estações Botujuru e Baltazar Fidelis.

A Linha 7 - Rubi, que liga a estação da Luz na capital paulista a Jundiaí, é operada pela TIC Trens desde novembro do ano passado. Além da operação do ramal, a concessionária também é responsável pela implantação do Trem Intermetropolitano (TIM) entre Jundiaí e Campinas e do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte.