Marcelo S. Camargo/Framephoto/Estadão Contéudo - 20.06.16 NEBLINA - CLIMA - CIDADE- SAO PAULO

Apesar da diminuição na velocidade do vento quando comparado ao final de semana, em que o estado foi atingido por efeitos de um ciclone-bomba formado entre a região Sul, o Oceano Atlântico, a Argentina e o Uruguai, a ventania deve seguir moderada em São Paulo nesta terça-feira (11), com rajadas variando entre 30 e 50 km/h.

A faixa leste do estado, que abrange a Capital e a Grande São Paulo, o litoral paulista (Baixada Santista e Litoral Norte), o Vale do Paraíba, o Vale do Ribeira e regiões vizinhas como Sorocaba e Campinas, deve ter céu predominantemente nublado, alternando com períodos de chuva de intensidade fraca a moderada.

Temperatura

As temperaturas permanecem baixas ao longo de todo o dia, devido à atuação de uma massa de ar mais fria sobre o território da capital paulista. Já no interior do Estado, o sol predomina entre poucas nuvens, contribuindo para a melhora dos níveis de umidade relativa do ar.





De acordo com o Climatempo, a cidade de São Paulo tem possibilidade de garoas dispersas tanto durante o dia quanto durante a noite, com temperaturas variando entre 12 e 15 graus, mas a sensação térmica deve ser mais baixa do que a temperatura real devido à influência dos ventos.