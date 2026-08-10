Reprodução/redes sociais Terremoto de magnitude 7,4 causou mortes e destruição na Colômbia

O número de mortos no terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) subiu para 111 e o de feridos, para 87.

Os números foram atualizados pelo presidente Abelardo de la Espriella, em coletiva de imprensa, nesta tarde. Segundo ele, a prioridade agora é “o resgate das pessoas que se encontram abaixo dos escombros” dos edifícios afetados.

O presidente informou ainda que 1.575 moradias sofreram danos, 37 moradias foram completamente destruídas e 61 edifícios colapsaram.

Entre a infraestrutura danificada, revelou 18 centros de saúde afetados, 52 centros educativos danificados, 17 centros comunitários e 18 vias.

Espriella também mencionou seis aeroportos afetados em infraestrutura e sem operação para voos comerciais, e um afetado em pista de aterrissagem.

O presidente colombiano disse também aos jornalistas que o governo estará à frente da resposta à emergência e terá presença “em todos os territórios” afetados.

Afirmou ainda que fará relatórios semelhantes a cada três horas e pedirá às autoridades regionais que coordenem as atualizações com o governo nacional.

“Todos os nossos aliados ao redor do mundo manifestaram sua intenção de ajudar com o que é preciso”.

Destruição

O epicentro do terremoto que atingiu a Colômbia nesta segunda foi localizado na região de San José del Palmar, no departamento de Chocó, no oeste da Colômbia. O ponto fica a cerca de 565 quilômetros de Bogotá, além de estar relativamente distante de outras grandes cidades colombianas, como Medellín e Cali.

Apesar da distância, o tremor foi forte o suficiente para ser percebido na capital. Sirenes foram acionadas e moradores deixaram edifícios após sentirem os prédios balançarem.

O terremoto também foi percebido em países vizinhos, como o Equador e a Venezuela, segundo relatos e informações divulgadas após o evento.

Governo brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nota nas redes sociais lamentando o desastre natural em território colombiano.

“Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores. O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário”, escreveu.





Também em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil acompanha, com atenção, os esforços de busca e de assistência às populações afetadas pelo terremoto e manifesta disposição de colaborar, na medida de suas capacidades, com as autoridades colombianas nas ações de resposta à emergência.

O Itamaraty afirmou ainda que não foram identificados brasileiros entre as vítimas do tremor e divulgou o contato do plantão consular da Embaixada do Brasil em Bogotá; telefone +55 (61) 98260-0610.