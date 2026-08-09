Uma nova frente fria deve avançar por regiões do estado de São Paulo durante este domingo (09), principalmente pela costa paulista, reforçando as instabilidades nas regionais que fazem divisa com o Paraná na faixa leste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva isolada fica concentrada no centro-sul e leste do estado.
A previsão é de que ocorram pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios, especialmente no Vale do Ribeira e região de Itapeva, onde a situação é de alerta, com acumulados moderados, segundo o Inmet.
A chuva deve atingir também a região de Sorocaba, Litoral Norte, sul da Região Metropolitana de São Paulo e no centro-oeste paulista, porém de forma mais ocasional e de curta duração. Rajadas de vento moderadas a fortes, de até 60 km/h, são esperadas no começo do dia, mas devem perder intensidade com o passar das horas.
A mudança na direção dos ventos, que passam a soprar do quadrante sul, faz com que as temperaturas comecem a cair no final do domingo, especialmente na faixa leste paulista.
Capital
Na capital do estado, segundo dados da ClimaTempo, a previsão é de que o domingo seja predominantemente de sol com presença de nuvens durante o dia, além de períodos com céu nublado. Durante a noite, o ambiente deve ficar mais nublado, além de haver possibilidade de garoas. As máximas na capital paulista são de 25 ºC e as mínimas de 15 ºC.
Como se proteger em caso de ventanias
- Evite ficar perto de árvores, fios, postes, toldos e placas;
- Busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas;
- Nas rodovias, reduza a velocidade e redobre a atenção devido à possibilidade de baixa visibilidade e queda de galhos.
- Não se aproxime de fios elétricos rompidos ou caídos, pois há risco de choque elétrico;
- Em construções ou áreas abertas, redobre a atenção com andaimes, tapumes e estruturas provisórias;
- Se estiver dirigindo, mantenha distância segura de outros veículos e reduza a velocidade;
- Quem estiver no litoral deve evitar locais abertos, não entrar no mar e não utilizar transporte marítimo;
- Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros;
- Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP enviando uma mensagem de texto para o número 40199.