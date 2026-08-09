Reprodução/Defesa Civil Céu encoberto por nuvens em São Paulo (SP)

Uma nova frente fria deve avançar por regiões do estado de São Paulo durante este domingo (09), principalmente pela costa paulista, reforçando as instabilidades nas regionais que fazem divisa com o Paraná na faixa leste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva isolada fica concentrada no centro-sul e leste do estado.

A previsão é de que ocorram pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios, especialmente no Vale do Ribeira e região de Itapeva, onde a situação é de alerta, com acumulados moderados, segundo o Inmet.

A chuva deve atingir também a região de Sorocaba, Litoral Norte, sul da Região Metropolitana de São Paulo e no centro-oeste paulista, porém de forma mais ocasional e de curta duração. Rajadas de vento moderadas a fortes, de até 60 km/h, são esperadas no começo do dia, mas devem perder intensidade com o passar das horas.

A mudança na direção dos ventos, que passam a soprar do quadrante sul, faz com que as temperaturas comecem a cair no final do domingo, especialmente na faixa leste paulista.

Capital

Na capital do estado, segundo dados da ClimaTempo, a previsão é de que o domingo seja predominantemente de sol com presença de nuvens durante o dia, além de períodos com céu nublado. Durante a noite, o ambiente deve ficar mais nublado, além de haver possibilidade de garoas. As máximas na capital paulista são de 25 ºC e as mínimas de 15 ºC.





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