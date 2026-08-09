Céu encoberto por nuvens em São Paulo (SP)
Reprodução/Defesa Civil
Céu encoberto por nuvens em São Paulo (SP)

Uma nova frente fria deve avançar por regiões do estado de São Paulo durante este domingo (09), principalmente pela costa paulista, reforçando as instabilidades nas regionais que fazem divisa com o Paraná na faixa leste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva isolada fica concentrada no centro-sul e leste do estado.

A previsão é de que ocorram pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios, especialmente no Vale do Ribeira e região de Itapeva, onde a situação é de alerta, com acumulados moderados, segundo o Inmet.

A chuva deve atingir também a região de Sorocaba, Litoral Norte, sul da Região Metropolitana de São Paulo e no centro-oeste paulista, porém de forma mais ocasional e de curta duração. Rajadas de vento moderadas a fortes, de até 60 km/h, são esperadas no começo do dia, mas devem perder intensidade com o passar das horas.

A mudança na direção dos ventos, que passam a soprar do quadrante sul, faz com que as temperaturas comecem a cair no final do domingo, especialmente na faixa leste paulista. 

Capital 

Na capital do estado, segundo dados da ClimaTempo, a previsão é de que o domingo seja predominantemente de sol com presença de nuvens durante o dia, além de períodos com céu nublado. Durante a noite, o ambiente deve ficar mais nublado, além de haver possibilidade de garoas. As máximas na capital paulista são de 25 ºC e as mínimas de 15 ºC.


Como se proteger em caso de ventanias

  • Evite ficar perto de árvores, fios, postes, toldos e placas;
  • Busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas;
  • Nas rodovias, reduza a velocidade e redobre a atenção devido à possibilidade de baixa visibilidade e queda de galhos.
  • Não se aproxime de fios elétricos rompidos ou caídos, pois há risco de choque elétrico;
  • Em construções ou áreas abertas, redobre a atenção com andaimes, tapumes e estruturas provisórias;
  • Se estiver dirigindo, mantenha distância segura de outros veículos e reduza a velocidade;
  • Quem estiver no litoral deve evitar locais abertos, não entrar no mar e não utilizar transporte marítimo;
  • Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros;
  • Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP enviando uma mensagem de texto para o número 40199.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2026-08-09/previsao-de-chuva-e-ventos-de-ate-60-km-h-neste-domingo-em-sp.html
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