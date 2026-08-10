Batalhão Ambiental Aterro irregular foi construído em Área de Preservação Permanente às margens do Córrego São Bento

Uma denúncia anônima levou o Batalhão de Operações Ambientais a identificar um aterro irregular construído em uma Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Córrego São Bento, em Palmeiras de Goiás . O proprietário rural responsável pela área foi preso em flagrante por suspeita de crimes ambientais.

Segundo o Batalhão Ambiental, os policiais encontraram um aterro sobre oe tubulações instaladas para permitir a passagem da. A intervenção teria começado há aproximadamente duas semanas.

Perícia deve avaliar impacto no córrego

A apuração inicial indica que a intenção era realizar um barramento no córrego e elevar o nível do terreno para criar uma nova via de acesso à propriedade. De acordo com as informações levantadas no local, uma passagem anterior não teria suportado o tráfego de veículos.

Durante a fiscalização, os policiais observaram que as tubulações instaladas no aterro ainda permitiam o escoamento da água. Apesar disso, a equipe não conseguiu determinar no local se houve alteração significativa da vazão do Córrego São Bento.

Uma perícia ambiental deverá avaliar a dimensão da intervenção, a quantidade de água que continua sendo escoada e os eventuais impactos provocados pela obra.

Também não foi possível determinar imediatamente se o aterro causou prejuízos a propriedades vizinhas. A extensão dos danos dependerá da conclusão dos laudos técnicos.