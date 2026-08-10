Aterro irregular foi construído em Área de Preservação Permanente às margens do Córrego São Bento
Batalhão Ambiental
Aterro irregular foi construído em Área de Preservação Permanente às margens do Córrego São Bento

Uma denúncia anônima levou o Batalhão de Operações Ambientais a identificar um aterro irregular construído em uma Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Córrego São Bento, em Palmeiras de Goiás . O proprietário rural responsável pela área foi preso em flagrante por suspeita de crimes ambientais.

Segundo o Batalhão Ambiental, os policiais encontraram um aterro sobre o leito do curso d’água e tubulações instaladas para permitir a passagem da água. A intervenção teria começado há aproximadamente duas semanas.

A apuração inicial indica que a intenção era realizar um barramento no córrego e elevar o nível do terreno para criar uma nova via de acesso à propriedade. De acordo com as informações levantadas no local, uma passagem anterior não teria suportado o tráfego de veículos.

Perícia deve avaliar impacto no córrego

Durante a fiscalização, os policiais observaram que as tubulações instaladas no aterro ainda permitiam o escoamento da água. Apesar disso, a equipe não conseguiu determinar no local se houve alteração significativa da vazão do Córrego São Bento.

Uma perícia ambiental deverá avaliar a dimensão da intervenção, a quantidade de água que continua sendo escoada e os eventuais impactos provocados pela obra.

Também não foi possível determinar imediatamente se o aterro causou prejuízos a propriedades vizinhas. A extensão dos danos dependerá da conclusão dos laudos técnicos.

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