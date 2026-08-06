Bombeiros mergulharam em apneia e retiraram o jovem de uma profundidade de cerca de quatro metros
Corpo de Bombeiros
Bombeiros mergulharam em apneia e retiraram o jovem de uma profundidade de cerca de quatro metros

Um jovem de 19 anos morreu afogado, na tarde desta quarta-feira (05), no Rio Formoso, em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele desapareceu após tentar atravessar o rio durante uma pescaria.

As equipes realizaram buscas pelas margens, reconhecimento aéreo com um drone e varreduras dentro da água. O equipamento localizou a vítima submersa na região central do rio, a aproximadamente 60 metros do ponto inicialmente indicado por uma testemunha.

Os bombeiros mergulharam em apneia e retiraram o jovem de uma profundidade de cerca de quatro metros. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele não resistiu.

A área foi preservada até a chegada da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos legais. A ocorrência mobilizou três militares do Destacamento Bombeiro Militar de Chapadão do Céu, uma unidade de resgate e uma viatura de salvamento avançado.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-08-06/jovem-de-19-anos-morre-afogado-no-rio-formoso-durante-pescaria.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes