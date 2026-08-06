Reprodução/TV Vanguarda Queda de caminhão bloqueia Carvalho Pinto (SP-070) em São José dos Campos

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com óleo vegetal bloqueou totalmente a Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) no interior de São Paulo durante o início da manhã desta quinta-feira (6). Um homem ficou ferido.

De acordo com as informações da concessionária que administra a rodovia, a Ecovias, o acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 95, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, por volta das 6h.

A Ecovias também informou que as equipes foram solicitadas para o atendimento à ocorrência.



Atenção! Acidente com bloqueio total no km 95 da Rodovia Carvalho pinto sentido capital. Equipes já estão no local para atendimento.— Ecovias Leste Paulista (@ecoviaslestesp) August 6, 2026





Uma carreta carregada com 23 toneladas de óleo vegetal tombou e interditou todas as faixas e o acostamento. O motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido para um pronto-socorro da região.

O acidente causou cerca de dois quilômetros de lentidão e as causas do tombamento vão ser investigadas.

Não houve derramamento da carga na pista e, por volta das 7h50, parte do trecho foi liberada e o trânsito passou a fluir pela faixa da esquerda.

Por volta das 9h50, a Ecovias informou que parte do trecho seguia interditado e que as equipes da concessionária seguiam no atendimento à ocorrência.

Matéria em atualização*



