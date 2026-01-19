Reprodução/ Defesa Civil SP Defesa Civil atuou em várias ocorrências de queda de árvores em todo o estado



As fortes chuvas que atingem a capital paulista e Grande São Paulo, nesta segunda-feira (19), provocaram falta de energia elétrica para cerca de 130 mil residências.

Por volta das 21h30, eram 128,7 mil, conforme balanço da Enel, empresa responsável pela distribuição do serviço em 23 cidades da região. Trinta minutos antes, esse número superou 132 mil.

Foi mais uma tarde de chuva forte, conforme já havia alertado a Defesa Civil Estadual.



Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 31 chamados para quedas de árvores e 15 para desabamento entre 14h e 18h, em São Paulo e Região Metropolitana.



A Defesa Civil também atendeu 15 ocorrências de queda árvore, sendo três na Zona Leste, dois na Zona Norte, seis na Zona Sul e quatro na região Centro-Oeste, das 7h às 19h, além de 1 desabamentos (dois na Zona Leste, quatro na Zona Norte e cinco na Zona Sul), e sete chamados para deslizamento (três na Zona Leste e quatro na Zona Sul).



Chuva no litoral



Os temporais também atingiram municípios na Baixada Santista e Litoral Norte nesta tarde, alternando momentos de chuva moderada a forte intensidade.



De acordo com dados da Defesa Civil estadual, que emitiu alerta nesta segunda para chuvas e ressaca no litoral paulista, os maiores acumulados em 12 horas foram registrados em Itanhaém, 176mm; Peruíbe, 171mm; Praia Grande, 132mm; Bertioga, 122mm; São Vicente, 117mm; Mongaguá, 101mm; Santos, 88mm; São Sebastião, 84mm; Guarujá, 84mm, e Caraguatatuba, 58mm.

Em São Sebastião, as rajadas de vento chegaram a 60/km hora.



Em Ilhabela, um motociclista foi atingido pela queda de uma árvore na Estrada do Castelhanos. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado e atuou na ocorrência.



No Guarujá, foi registrada a queda de uma árvore de grande porte sobre a fiação elétrica, na Avenida São Jorge, bairro Pae Cara.



A equipe da Defesa Civil do município apoiou no corte da árvore, eliminando o risco e desobstruindo a via. Não houve necessidade de interdição de moradias.







E também em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, foi registrada queda de árvore, com deslizamento de terra, na Avenida Santa Cruz, bairro Santa Cruz. Não houve registro de vítimas nem de residências atingidas.



As equipes da Defesa Civil do município estiveram em campo, realizando monitoramento preventivo e vistorias em áreas de risco.

Para as próximas horas, conforme previsão da Defesa Civil Estadual, o tempo permanecerá instável sobre boa parte do Estado de São Paulo.

Estão previstas pancadas de chuva isoladas, com moderada a forte intensidade, que podem vir seguidas por raios e ventos, especialmente no setor norte e no litoral paulista, com destaque para a Baixada Santista e Litoral Norte. Além disso, as temperaturas estarão em declínio, em virtude do resfriamento noturno.



